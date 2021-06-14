Ünlü oyuncu Erdinç Gülener ile eski sevgilisi Eda Pera Küçük mahkemelik oldu! ‘Hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladı’

Oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı. Dilekçede, Küçük'ün 2019 yılının Kasım ayında ünlü oyuncuyla ilişkilerinin başladığı ve ikilinin aynı evi paylaştığı belirtildi. Küçük'ün avukatı, Oyuncu Gülener'in müvekkilinden yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada psikolojik şiddet uyguladığını vurguladı.

"KIZARSA KÖTÜ ŞEYLER YAPABİLECEĞİNİ DİLE GETİRDİ"

Dilekçede oyuncu Erdinç Gülener'in çoğu zaman kendine hakim olamadığı da kaydedilerek, "Sinir hastası olduğunu ve kızması halinde kötü şeyler yapabileceğini dile getirmiştir" cümleleri kullanıldı. Olay öncesi kadar olay günü yaşananlar da anlatılan dilekçede, "Müvekkilim ve Gülener alışveriş merkezinden evlerine dönerken insanlar içinde üzerinde baskı kurmasına izin vermediği, Güvener'in ise müvekkilimden büyük olması sebebiyle buna hakkı olduğu gerekçesiyle psikolojik şiddet uygulamıştır. Eve varınca da tepkisini artırıp kendisini kovmuştur" denildi.

"HEM PSİKOLOJİK HEM FİZİKSEL ŞİDDET"

Yaşananlar üzerine sunucu Eda Pera Küçük'ün eşyalarını toplamaya başladığı anlatılan dilekçede, oyuncu Erdinç Gülener'in eşyaları dağıtıp kırdığı aktarıldı. Küçük'ün eşyalarına dokunmaması yönünde uyarıda bulunması üzerine ise oyuncu Gülener'in küfür ve hakaret edip genç kadını evden kovduğu kaydedildi. Dahası olay esnasında hem psikolojik şiddet hem de ünlü sunucuyu kollarından sıkıca tutup duvara sıkıştırarak fiziksel şiddet de uygulandığı vurgulandı. O dakikalarda oyuncu Erdinç Gülener'in öfkesini kontrol edemeyip masa ve duvarları yumrukladığı, sevgilisine de eline geçeni fırlattığının altı çizildi. Dilekçede, bu durumun süreklilik arz etmesi sebebiyle Küçük'ün bu yaşananları kayıt altına alması zorunluluğu doğurduğu kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sunucu Eda Pera Küçük şikayet dilekçesi ve delilleriyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame hazırladı. İddianameye göre, oyuncu Erdinç Gülener, eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e geçen yıl Mart ayında küfrederek, "ruh hastası git evimden, ne var orada" diyerek hakaretler yağdırdı. Savcılık sunucu Eda Pera Küçük'ün şikayeti ve sunduğu delilin ardından oyuncu Erdinç Gülener'in suçu işlediğine dair yeterli derecede şüphe bulunduğunu kaydetti. Tarafların dosyasının uzlaşmaya gittiğini ancak iki ünlü ismin de uzlaşmadığını kaydeden savcılık, oyuncu Erdinç Gülener'in "hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.