‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!

'Kardeşlerim' dizisindeki Harika'dan biraz bahseder misiniz?

Harika, okulun zengin şımarık kızı. Zenginliğini bir güç olarak görüyor. İnsanlar arasında ayrım yapıyor. Değerlerle değil, ederlerle büyümüş, büyütülmüş bir kız.

'Kardeşlerim'i ekrandaki diğer işlerden ayıran, içinde yer almaktan bu kadar mutlu olmanızı sağlayan nedenler neler?

Hikayesi, yönetmeni, ekibi… Karakterlerin hepsinin bir hikayesi olması. Güçlü bağlarla birleştirilmiş olması. Heyecanını hiç yitirmemesi. Çekilirken oyunculara kendini ortaya koyabilecek fırsatlar verilmesi. Ve güzel bir çalışma süreci içerisinde olmamız. İlk bölüme başlamadan önce metin üzerinde de oldukça çalışma fırsatımız oldu. Bu dizi sektöründe her zaman denk gelmiyor. Her şey oldukça hızlı ilerliyor. Bizim işimizde bu bir şans oldu benim için.

Sizi en çok zorlayan sahne neydi?

Babamın öldüğü sahne. Tüm günün son sahnesiydi. Duygu olarak çok ağır ve güçlü bir sahneydi.