‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!

Atv'nin ilgi ile takip edilen dizisi 'Kardeşlerim' yayınladığı ilk bölümden itibaren hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu Gözde Türker, dizideki performansıyla en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gözde Türker'le kariyerinin dönüm noktası olan 'Kardeşlerim' dizisini, hayatını ve hayallerini konuştuk. İşte Gözde Türker'in samimi açıklamaları …
Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda ve oldukça olumlu bir süreç geçiriyorum. Çoğunlukla çalışarak geçiyor. Geri kalan zamanda da evime, sevdiklerime zaman ayırıyorum. İki köpeğim var. Onlarla yürüyoruz, oynuyoruz, sarılıyoruz. Bana inanılmaz mutluluk veriyor. Gündüzleri dinleniyorum. Ama kendime de sürekli bir iş çıkarıyorum. Akşamları ise, pek çok içerikten film, dizi, belgesel izleyerek geçiyorum. Genel anlamda böyle geçiyor.
Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz? Oyunculuk merakınız ne zaman, nasıl başladı?
Annem, babam ve ablamla dört dörtlük bir ailede büyüdüm. Biz, Selanik göçmeniyiz, Bursalıyız. Üniversiteye kadar Bursa'da yaşadım. Ablamla aramda çok özel bir bağ vardır. Çok güzel bir sevgiyle büyütüldük. Ve ailedeki herkesin birbirine karşı koşulsuz bir sevgisi vardır.
SANATIN HER TÜRLÜ DALIYLA İLGİLENDİM
Oyunculuk merakım 9 yaşında başladı. Bursa'da Nedim Buğral'dan drama dersi almaya başladım ve sonrasında da sahneden hiç ayrılmadım. Kendimi geliştirebilmek ve mesleğimi en iyi şekilde yapabilmek için sanatın her türlü dalıyla ilgilenmeye çalıştım. 2011'de tango dersine başladım ve yoğun bir çalışma dönemi sonrası profesyonel olarak dans etmeye başladım. 2014 yılında eğitmen oldum. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Safiye Sultan ile dizi oyunculuğuna başladım. Ve bir sene sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, tiyatro bölümünün yetenek sınavlarını kazanarak, tiyatro eğitimime profesyonel anlamda başlamış oldum. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı müzikal bölümüne girdim ve iki okuldan da 2019 yılında mezun oldum.
ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' dizisinde izliyoruz sizi. Harika, karakteri zengin bir hayat süren ve özel okulda okuyan havalı bir genç kız. Geri dönüşler nasıl? Mutlu musunuz?
Aşırı mutluyum. 'Kardeşlerim' izleyiciler tarafından çok beğenildi ve ses getirdi. İnanılmaz güzel mesajlar alıyorum. Twitter, YouTube ve pek çok yerde oyunculuğumla ve karakterimle ilgili çok olumlu yorumlar yazılıyor ve onları okurken çok heyecanlanıyorum. Kötü bir karakter olmasına rağmen insanların empati yapıp Harika'ya üzülmesi, anlaması, gülmesi ve sevmesi çok hoşuma gidiyor. Bu karakterin cazibesi tamamen hikayesinde gizli. O hikayeyi insanlara doğru hissettirebildiysem ne mutlu bana.
'Kardeşlerim' dizisindeki Harika'dan biraz bahseder misiniz?
Harika, okulun zengin şımarık kızı. Zenginliğini bir güç olarak görüyor. İnsanlar arasında ayrım yapıyor. Değerlerle değil, ederlerle büyümüş, büyütülmüş bir kız.
'Kardeşlerim'i ekrandaki diğer işlerden ayıran, içinde yer almaktan bu kadar mutlu olmanızı sağlayan nedenler neler?
Hikayesi, yönetmeni, ekibi… Karakterlerin hepsinin bir hikayesi olması. Güçlü bağlarla birleştirilmiş olması. Heyecanını hiç yitirmemesi. Çekilirken oyunculara kendini ortaya koyabilecek fırsatlar verilmesi. Ve güzel bir çalışma süreci içerisinde olmamız. İlk bölüme başlamadan önce metin üzerinde de oldukça çalışma fırsatımız oldu. Bu dizi sektöründe her zaman denk gelmiyor. Her şey oldukça hızlı ilerliyor. Bizim işimizde bu bir şans oldu benim için.
Sizi en çok zorlayan sahne neydi?
Babamın öldüğü sahne. Tüm günün son sahnesiydi. Duygu olarak çok ağır ve güçlü bir sahneydi.
Kamera arkasında neler yapıyorsunuz? Set ortamından biraz bahseder misiniz?
Orada tüm ekip aile gibiyiz. Set ortamı oldukça eğlenceli. Bazen sahne aralarında karavanda müzik açıp dans etmek en sevdiğimiz ritüeller arasında diyebilirim. :)
Bu proje için kariyerinizin dönüm noktası diyebilir misiniz?
Derim. :) Şu zamana kadar güzel işlerde yer aldım fakat karakterler ve bazı işler sizin renklerinizi çok daha fazla ortaya çıkarıyor ve parlatıyor. Projede pek çok farklı dinamiği olan sahneyle seyirci karşısına çıkma şansım oluyor. Oldukça güzel tepkiler alıyorum. Karakterin izleyiciler tarafından benimsendiğini ve karakter ile empati kurulduğunu düşünüyorum. Hatta yolda Harika diye sesleniyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.
Sizin nasıl bir hayatınız var? Mütevazılığı mı yoksa abartıyı mı seversiniz?
Ben ev yaşantısını çok seviyorum. Ama tabii sürekli aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorum. Mutlaka kedime bana enerji ve heyecan katacak yeni şeyler yaşatmayı seviyorum. Mütevazı diye adlandırabiliriz. Samimi ve doğal bir yaşam sürmek insanı hafifleten bir şey.
Türkiye ve dünyadan kimi örnek alıyorsunuz? Rol modelleriniz var mı?
Olivia Colman, Anthony Hopkins, Al Pacino, David Tennant, Frances McDormand, Frances Meryl Streep, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Şener Şen, Meral Çetinkaya, Nejat İşler gibi pek çok isim var.
Gelecekle ilgili nasıl hayalleriniz var? Şan şöhret sizin için ne anlama geliyor?
Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Başarılı olmak beni mutlu ediyor. Motivasyonumu arttırıyor. Şan, şöhret tabii ki mesleğimizin iyi hissettiren tarafı. Ama benim en çok üstünde durduğum şey emek ve başarı.
Kendinizi şımartmak istediğinizde ne yaparsınız?
Doğada oluyorum. Bir kaçamak yapıyorum. Plansız bir yerlere gidiyorum. Kahve içiyorum :) kahveyi çok seviyorum. Köpeklerimle doğada bir yerlere gidiyorum. Bazen sevdiğim tarifleri yapıyorum. Böyle böyle şeyler…