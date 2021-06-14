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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:08 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:09

’da kim elendi? ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü

'de yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında Yunan yarışmacıların da katıldığı ödül oyununa ve kritik eleme konseyine sahne oldu. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinin ardından , ve ’nin eleme adayı seçilmişti. 13 Haziran 2021 Pazar günü TV8'de yayınlanan Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasındaki ödül oyununda en başarılı takım ödülü kazandı. Ardından kritik eleme konseyinde en düşük SMS sıralaması oyu alan, haftanın adaya veda eden ismi oldu ve izleyenler Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya başladı. ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma son bölümde, Yunanistanlı yarışmacıların da dahil olduğu mavi ve kırmızı takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan büyük ödül oyunu ve ardından kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. 'nin ev sahipliğinde 118. Bölümü yayınlanan 2021 son bölümde kıran kırana geçen büyük ödül oyununda en başarılı perfomans grafiği çizen takım 'a gitme hakkı kazandı. Eğlenceli anlara sahne olan ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi, potada bulunan Survivor , ve için stresli geçti. Eleme adayı olan yarışmacılardan en az SMS sıralaması oyu olan isim bu hafta adaya veda eden isim oldu. Yarışmanın takipçileri özeti ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek ile , kim gitti? sorularına cevap aramaya başladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 13 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde büyük ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;



13 Haziran 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında 118. bölümü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde Yunan yarışmacıların da dahil olduğu kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik eleme konseyi öncesinde eğlenceli ve bir o kadar da zorlu geçen büyük ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki ödül oyununda yunan yarışmacılarla birlikte ödülün sahibi olmak için zorlu parkurda ter döktü. Skor anlamında birbirini takip eden bir performans ortaya koyuldu.



Zorlu parkurda yarışmacılar bazında mücadele edilirken, Türk ve Yunan yarışmacılar arasında Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ödül oyununda zorlu parkur üzerinde Berkay - Koro | Sakis - Poyraz | Marialena - Ayşe | Eleni - Karolina | Dora - Berkay arasında zorlu mücadeleler ekranlara yansıdı.



Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı hakemliğinde oynanan büyük ödül oyununda kırmızı ve mavi takımlar arasındaki dengeli çizgide ilerleyen mücadelede mavi takımın pe peşe aldığı kritik sayılar sonrasında farkı açmayı başardı. Kırmızı takımın geri dönmesine fırsat vermeyerek 10-5'lik skorla büyük ödülün sahibi olmaya hak kazandı.



SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Yunanistanlı yarışmacıların da dahil olduğu büyük ödül oyununda farklı skorla galip gelerek uçakla Bahamalar'da yer alan 2 farklı adaya gitmeye hak kazandı. Bu adalardan birinde partiye katılan ve DJ'ler eşliğinde dans eden yarışmacılar sonrasında lüks bir otele giderek burada zaman geçirdi.



SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

13 Haziran 2021 Pazar günü 118. Bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen kritik eleme konseyinde noter onaylı bu haftanın mavi ve kırmızı takım SMS sıralaması birincilerine ilişkin detaylar Acun Ilıcalı tarafından seyircilerle paylaşılmadı.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye 2021 sezonunda büyük final için geri sayım sürerken geçtiğimiz hafta boyunca kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyunları ve ardından yapılan ada konseyinde yapılan eleme adayı seçimlerinin ardından bu haftanın eleme potasına giden isimler şöyle şekillendi;

  • BATUHAN (Kırmızı takım)
  • ALEYNA KALAYCIOĞLU (Kırmızı takım)
  • AYŞE YÜKSEL (Mavi Takım)



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde yapılan kritik eleme konseyinde, eleme potasında olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan ve Ayşe arasından Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla belirlenen SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oy alan isim Survivor Batuhan Karacakaya oldu ve bu hafta adaya veda eden isim oldu.



SURVİVOR SMS SIRALAMASI SONUÇLAR

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımların SMS sıralaması sonuçları exxen.com üzerinden açıklanmadı. Kırmızı ve mavi takımların bu haftaki eleme sonrasında son durumu şöyle şekillendi;

KIRMIZI TAKIM

  • BERKAY

  • İSMAİL

  • ALEYNA KALAYCIOĞLU

MAVİ TAKIM

  • POYRAZ

  • DORA

  • AYŞE

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Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
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