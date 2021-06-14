Haberler Günaydın Haberleri Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.6.2021 14:20 Son Güncelleme: 14.6.2021 14:20

'ın yıldızı en büyük hayalini açıkladı!

Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!

'ın usta ismi , geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Fatma Girik’in açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için 'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi.

'ın usta ismi , geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.

Uzun süredir -'da yaşayan Girik, evinde menajeri 'ı ağırladı.

Posta'nın haberine göre; Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için 'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi.

Fatma Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışını beklemeden İstanbul'a taşınacak ve tedavisine başlayacak. Ayrıca sanatçının, ablasıyla 'deki evine yerleşeceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA