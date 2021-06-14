Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!

Posta'nın haberine göre; Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi.