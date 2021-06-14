Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.
Posta'nın haberine göre; Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu, "Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul'a dönüş süremi hızlandıracağım" dedi.
Fatma Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum'daki evinin satışını beklemeden İstanbul'a taşınacak ve tedavisine başlayacak. Ayrıca sanatçının, ablasıyla Gayrettepe'deki evine yerleşeceği bildirildi.