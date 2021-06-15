Alternatif müziğin başarılı ismi Batu'dan yeni tekli 'Biricik Evin'

Pandemiyle boğuştuğumuz bugünlerde arka arkaya yeni parçalarını yayınlamaya başladın. Geçtiğimiz günlerde de "Hem Yolsun Hem Yolcu"yu yayınladın. Şarkı ben dahil birçok kişinin dikkatini çekti. Bunun için ekstra bir performans gösterdin mi?

Galata'nın dibinde çok küçük bir park var, yıllar önce orada başlayan ODTÜ'de dolmuş duraklarında devam eden birçok hikayenin ortak bir sonda buluştuğu bir şarkı oldu. Hepimizin hikayeleri farklı olsada şarkının nakaratında aynı yerde buluşuyoruz. Önceki şarkılarımda olduğu gibi Koner Memili prodüktörlüğünde parça duyduğunuz hale geldi. Sanırım bu parçadaki hikayeler insanları aldı ve aynı noktada buluştuk, hem yolsun hem yolcu.

Hem Yolsun Hem Yolcu'yu ilk dinlediğimde dahi sözleri ve müziğiyle kült olacak bir eser olduğunu düşündüm.

Bu tür bir kibarlığa karşılık teşekkür etmekten başka bir şey söylemek çok zor.