Alternatif müziğin başarılı ismi Batu'dan yeni tekli 'Biricik Evin'

Pandemiyle boğuştuğumuz bugünlerde arka arkaya yeni parçalarını yayınlamaya başladın. Geçtiğimiz günlerde de "Hem Yolsun Hem Yolcu"yu yayınladın. Şarkı ben dahil birçok kişinin dikkatini çekti. Bunun için ekstra bir performans gösterdin mi?
Galata'nın dibinde çok küçük bir park var, yıllar önce orada başlayan ODTÜ'de dolmuş duraklarında devam eden birçok hikayenin ortak bir sonda buluştuğu bir şarkı oldu. Hepimizin hikayeleri farklı olsada şarkının nakaratında aynı yerde buluşuyoruz. Önceki şarkılarımda olduğu gibi Koner Memili prodüktörlüğünde parça duyduğunuz hale geldi. Sanırım bu parçadaki hikayeler insanları aldı ve aynı noktada buluştuk, hem yolsun hem yolcu.
Hem Yolsun Hem Yolcu'yu ilk dinlediğimde dahi sözleri ve müziğiyle kült olacak bir eser olduğunu düşündüm.
Bu tür bir kibarlığa karşılık teşekkür etmekten başka bir şey söylemek çok zor.
Baktığımızda birçok kişinin şarkı yazdığını ve söylediğini biliyoruz, "Batu" nun farkı ne?
Şarkılarım aslında kendi yaşadıklarımı, hikayelerimi anlattığım birer not defteri. Kendi yaşadıklarımı söze döktüğüm için ister istemez benim kadar farklı oluyor. Parçalarıma dönüp baktığımda direkt hayatımı görüyorum ve yaşamaya devam ettikçe farklı farklı hikayelerle yol arkadaşınız olmaya devam edeceğim. Tanıyanlar da hep farklılığımdan yakınır, şarkılarım da benim kadar farklı.
Son teklileri dinledikten sonra albümlerini gördüm, "Fısıltı" ve "Bağırıyorsam Kime Ne". İnanılmaz başarılı, geç tanıştığım için de üzüldüm doğrusu. Biraz da albümlerden bugüne, süreçten bahseder misin?
Çok teşekkür ederim. 2016 sonu gibiydi bestelerimi hayata geçirmek için İstanbul'a geldiğimde. Bir yandan ekibimle birlikte konserler vermeye devam ediyordum. Daha önceden yaptığı işlerden çok etkilendiğim bir isimdi Koner Memili. 2018'de ilk albümüm için çalışmaya başladık. Haftanın yarısını İstanbul'da, yarısını Ankara'da geçirdiğim bir süreçti. Hemen ardından 2019'da ikinci albümü, 2020'nin başında "Alışmak Böyledir" isimli parçamı yayınladım. 1 yıl sonra "Senden Kalan Tüm İzler" ve son olarak "Hem Yolsun Hem Yolcu" ile karşınızdayım.
Son dönemde genel olarak genç müzisyenlerde tekli yayınlama eğilimi var. Ancak sen en başında 2 ay arayla 2 albüm yayınlamışsın.
Sadece genç müzisyenlerde değil genel bir tekli parçalarla ilerleme eğilimi var. Fakat ben her zaman kendi parçalarımla sahnede olmak istedim. İlk başta 2 albümle birlikte 16 parçalık bir repertuarım oluşmuş oldu. Albüm kayıdı sürecinde yaşadıklarımızdan film değil filmler çıkar. İnanılmaz keyifli bir süreç.
Bağımsız olarak müziğini farklı platformlarda yayına sokuyorsun. Müziğini bağımsız olarak dinleyiciye ulaştırma konusunda zorluklarla karşılaşıyor musun?
Tabiki bazen zor geldiği oluyor ama sonunda yeni parçalar eskilerinin de keşfedilmesine vesile oluyor, tam da sizin yaşadığınız gibi. Yeni parçalar demişken 18 Haziran'da "Birick Evin" isimli yeni teklimi yayınlayacağımı da buradan ilk defa duyurmuş olayım.
Süper haber, merakla bekliyorum. Geçtiğimiz süreçte iki de klip yayınlamışsın.
Kısaca kliplerden de bahsedeyim. "Dört Duvar Türküsü" çok ruhlu bir klip oldu. Yönetmenlikte Onur Cansız varsa gerçekten inanılmaz işler ortaya çıkıyor. Hangi parçalara klip çekeceğimizde kararsızlık yaşarken hep son noktayı koydu ve parçaları en iyi şekilde ifade eden eserler çıktı ortaya. Onur Cansız kurgusu üzerine çekimler için Riva köyüne gittik. Ben daha önce hiç gitmemiştim. Bu vesileyle bu muhteşem yeri öğrenmiş oldum. "Herkesin Doğrusu" klibindeyse her gece olduğum moddaydım, inanılmaz beni anlatan bir klip oldu. Boş bir İstiklal'de çekilmesi benim için ayrı özel.