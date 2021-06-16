Haberler Günaydın Haberleri Kibariye ile Ali Küçükbalçık ihanet iddialarının ardından… Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti
Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:35 Son Güncelleme: 16.6.2021 09:35

ile iddialarının ardından… Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ihanet iddialarının ardından… Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti

Ünlü şarkıcı ’nin kendisinden 19 yaş küçük eşi ’ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık, eşi Kibariye ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı. Küçükbalçık’ın paylaşımı üzerine iddiası çifti yine ayırmadı yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görüntülenen , eşi ile çekilen karesini sosyal medyada paylaştı.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.

Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın...

Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir.

Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam."

1 GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti.

Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kibariye ile Ali Küçükbalçık ihanet iddialarının ardından… Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA