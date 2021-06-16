Seda Sayan’ın Mehmet Ali Erbil hakkında söyledikleri doğru mu? Hemen soruşturma açılmalı

Mehmet Ali Erbil, Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaştı.
Neden böyle bir paylaşımda bulunduğu sorulunca Erbil de "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı..." yanıtını verdi.
İnsanlar zorda kalınca kimin iyi gün kimin kötü gün dostu olduğunu daha iyi anlıyor. Belli ki Erbil, Sayan'a çok kırılmış ama yaptığı paylaşım kavgada söylenmez. Hele bir kadına hiç söylenmez!
Seda Sayan ise "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak, ruhunu arındır" karşılığını vererek bombayı Erbil'in kucağına bıraktı!
Sayan diğer paylaşımında ise "Zaten boşanma nedeni bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi."
Mehmet Ali Erbil'den daha sonra şu açıklama geldi: "Sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Amacım kimsenin onurunu kırmak değildi. Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Siz de sormadınız mı 'Madem böyle bir şey vardı niye sustun?' diye. Benim alnım ak..."
Bir "sitem" nedeniyle başlayan tartışmanın geldiği noktaya bakar mısınız? Sonra Sayan bu paylaşımını sildi ama ortada tecavüz gibi ciddi bir iddia var. Peki o zaman kim yalan söylüyor?
Bence savcılar harekete geçmeli. O hizmetli bulunmalı. Eğer Sayan'ın iddiası asılsız bir iftiraysa Erbil temize çıkar. Bu sefer Sayan'dan hukuk yoluyla hesap sorulur! Sayan "Bir anlık kızgınlıkla böyle bir iddiada bulundum" dese bile bu olay araştırılmalı!
Hukuk devletinde prosedür böyle işler.
Umarım Erbil böyle iğrenç bir suç işlememiştir.