Seda Sayan’ın Mehmet Ali Erbil hakkında söyledikleri doğru mu? Hemen soruşturma açılmalı

Mehmet Ali Erbil'den daha sonra şu açıklama geldi: "Sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Amacım kimsenin onurunu kırmak değildi. Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Siz de sormadınız mı 'Madem böyle bir şey vardı niye sustun?' diye. Benim alnım ak..."