Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde kritik ada konseyi 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu parkur ve atış oyunlarında diğer yarışmacılara göre daha başarılı bir oyun başarısı ve performans grafiği çizen isim, kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve dokunulmazlık sembolünü kazanarak ada konseyinde 2. Eleme adayı seçme şansını yakaladı. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;
15 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kozlarını paylaştı. Dominik Cumhuriyeti'nde kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununda zorlu parkur üzerinde ne başarılı oyunları çıkaran isim yarı final ve final mücadelelerinde eşleştiği yarışmacıları mağlup eden isim, dokunulmazlık zırhını ve sembolü kazanan isim oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi sıralama turuyla başladı. Ellerindeki çubuğun üzerinde yer alan topu yere düşürmeden parkur sonuna kadar taşıması istenen yarışmacıların sıralama turunda en başarılısı Poyraz olurken 2. sırada Berkay yer aldı. Böylelikle Poyraz ve Berkay ikilisi yarı finalde yarışmaya hak kazandı.
Yarı finale çıkma mücadelesinde ise sıralama turunda dereceye giremeyen yarışmacılar Dora - İsmail ve Aleyna - Ayşe olarak eşleşti. Yapılan ilk eleme turunda İsmail, Dora'yı mağlup ederek yarı finale kalmayı başarırken Aleyna - Ayşe mücadelesinde kazanan isim Ayşe oldu ve diğer ayrı finale çıkan isim Ayşe oldu. Yarı final eşleşmeleri İsmail - Berkay | Ayşe - Poyraz olarak belirlendi. Berkay, İsmail karşısında başarılı olarak adını finale yazdırdı. Son finale çıkan isim ise Ayşe'yi mağlup eden poyraz oldu.
Böylelikle kritik bireysel dokunulmazlık oyunu finalinin adı Poyraz - Berkay olarak belirlendi. Dokunulmazlık oyunu finalinde ise zorlu parkurda kıran kırana mücadele eden Poyraz ve Berkay arasından en fazla sayı almaya başaran Poyraz haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolü kazanan isim oldu.
15 Haziran 2021 tarihinde TV8'de yayınlanan Survivor 2021 son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim olan Poyraz ve ödülden yararlandırdığı Ayşe ile Berkay, instagram videosu paylaşma ve sevdikleriyle görüntülü görüşme iletişim ödülleri seçeneklerinden birisini seçerek kullandı. Bunun dışında adaya saklanan kasaları bularak içerisinde yer alan hediyeler de bu 3 ismin oldu.
Zorlu geçen dokunulmazlık oyununda rakiplerini saf dışı bırakarak kritik öneme sahip 2. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim olarak sembolü alma hakkını kazanan Survivor Poyraz, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 2. Eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor Poyraz'a seçtiği eleme adayının sorulduğunda, Poyraz tarafından verilen cevap Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve Survivor Türkiye 2021 son bölümde haftanın 2. eleme adayı kırmızı takımdan seçilmiş oldu.