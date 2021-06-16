Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde kritik ada konseyi 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu parkur ve atış oyunlarında diğer yarışmacılara göre daha başarılı bir oyun başarısı ve performans grafiği çizen isim, kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve dokunulmazlık sembolünü kazanarak ada konseyinde 2. Eleme adayı seçme şansını yakaladı. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;