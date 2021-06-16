Haberler Günaydın Haberleri Dün gece Survivor’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:52 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:52

Dün gece ’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...

Dün gece Survivor’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki mavi ve kırmızı takımların arasında haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından ada konseyi eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda her iki takımın yarışmacıları da bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için kıyasıya mücadele etti. Bu bilgiler ışığında, yarışmayı takip edenler yarışmanın tüm detaylarını öğrenmek isteyerek ’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına cevap arıyor. Merak edilen Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve sonrasında ev sahipliğinde kritik ada konseyi 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu parkur ve atış oyunlarında diğer yarışmacılara göre daha başarılı bir oyun başarısı ve performans grafiği çizen isim, kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve dokunulmazlık sembolünü kazanarak ada konseyinde 2. Eleme adayı seçme şansını yakaladı. 2021 son bölüm özeti ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;

15 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kozlarını paylaştı. Dominik Cumhuriyeti'nde kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununda zorlu parkur üzerinde ne başarılı oyunları çıkaran isim yarı final ve final mücadelelerinde eşleştiği yarışmacıları mağlup eden isim, dokunulmazlık zırhını ve sembolü kazanan isim oldu.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi sıralama turuyla başladı. Ellerindeki çubuğun üzerinde yer alan topu yere düşürmeden parkur sonuna kadar taşıması istenen yarışmacıların sıralama turunda en başarılısı Poyraz olurken 2. sırada Berkay yer aldı. Böylelikle Poyraz ve Berkay ikilisi yarı finalde yarışmaya hak kazandı.



Yarı finale çıkma mücadelesinde ise sıralama turunda dereceye giremeyen yarışmacılar Dora - İsmail ve Aleyna - Ayşe olarak eşleşti. Yapılan ilk eleme turunda İsmail, Dora'yı mağlup ederek yarı finale kalmayı başarırken Aleyna - Ayşe mücadelesinde kazanan isim Ayşe oldu ve diğer ayrı finale çıkan isim Ayşe oldu. Yarı final eşleşmeleri İsmail - Berkay | Ayşe - Poyraz olarak belirlendi. Berkay, İsmail karşısında başarılı olarak adını finale yazdırdı. Son finale çıkan isim ise Ayşe'yi mağlup eden poyraz oldu.



Böylelikle kritik bireysel dokunulmazlık oyunu finalinin adı Poyraz - Berkay olarak belirlendi. Dokunulmazlık oyunu finalinde ise zorlu parkurda kıran kırana mücadele eden Poyraz ve Berkay arasından en fazla sayı almaya başaran Poyraz haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolü kazanan isim oldu.



SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

15 Haziran 2021 tarihinde TV8'de yayınlanan Survivor 2021 son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim olan Poyraz ve ödülden yararlandırdığı Ayşe ile Berkay, instagram videosu paylaşma ve sevdikleriyle görüntülü görüşme iletişim ödülleri seçeneklerinden birisini seçerek kullandı. Bunun dışında adaya saklanan kasaları bularak içerisinde yer alan hediyeler de bu 3 ismin oldu.



SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu geçen dokunulmazlık oyununda rakiplerini saf dışı bırakarak kritik öneme sahip 2. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim olarak sembolü alma hakkını kazanan , Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 2. Eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor Poyraz'a seçtiği eleme adayının sorulduğunda, Poyraz tarafından verilen cevap Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve Survivor Türkiye 2021 son bölümde haftanın 2. eleme adayı kırmızı takımdan seçilmiş oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • DORA
  • ALEYNA KALAYCIOĞLU

ARKADAŞINA GÖNDER
Dün gece Survivor’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA