Ünlü çiftten kötü haber! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı!

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın özel hayatı yine karıştı. Bir süredir birlikte olan Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den bugün kötü haber geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin mekan çıkışı yakaladığı Ortaç, açıklamasıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK!

Ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'In proje albümümnde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

"AYRILDIK"

Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.