Haberler Günaydın Haberleri Ünlü çiftten kötü haber! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 21:47 Son Güncelleme: 16.6.2021 21:49

Ünlü çiftten kötü haber! Ünlü şarkıcı ve ayrıldı!

Ünlü çiftten kötü haber! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı!

Yaptığı başarılı bestelerle dikkat çeken ünlü şarkıcı 'tan kötü haber geldi. Ortaç bir mekan çıkışında gazetecilerle bir araya geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, bir süredir birlikte olduğu 'den ayrıldığını duyurdu.

Ünlü sanatçı 'ın özel hayatı yine karıştı. Bir süredir birlikte olan Serdar Ortaç ve 'den bugün kötü haber geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin mekan çıkışı yakaladığı Ortaç, açıklamasıyla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK!

Ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'In proje albümümnde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

"AYRILDIK"

Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.

"YÜRÜMEDİ BİLMİYORUM" DEDİ

Ünlü şarkıcı Ortaç, "Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı" diyerek ayrılığı doğruladı.

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Ünlü çiftten kötü haber! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı!
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