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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:38

ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...

"" dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle son dönemde göz önünde olan oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çift, dün herkesi şoke uğratan bir haberle gündeme geldi. İhanet iddiaları nedeniyle boşanacakları konuşulan ikiliden Merve Dizdar, iddiaları net bir dille yalanladı ve boşanacaklarını itiraf etti. Henüz bu şok karar magazin gündeminden düşmezken, Dizdar ve Altundaşar çiftinden bomba bir haber geldi. Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın, geçtiğimiz hafta evliliklerini noktaladıkları ortaya çıktı. İşte sürpriz boşanmanın perde arkası...

Son dönemde "" dizisiyle yıldızı parlayan 'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını açıkladı.

HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış.

Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. Dizdar, ihanet iddialarına da sert cevap verdi.

"KİMSEYLA YASAK AŞK YAŞAMADIK"

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Özge Özder'i youtube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" demişti.

"BİR ANDA BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK"

Kocası Gürhan Altundaşar'ın sahnede kendisini izledikten sonra aşık olduğunu anlatan Merve Dizdar, o dönemde bir sevgilisi olduğunu ve başka kimseyle ilgilenmediğini belirtti.

Tiyatroda aynı oyuna denk gelen ikili arasında bir şey olmadı. Çünkü çiftin o dönemde yine sevgilileri vardı. Ancak bir zaman sonra Gürhan Altundaşar sevgilisinden ayrıldı. Merve Dizdar, birbirlerine aşık olmalarının oyun sırasında bir anda geliştiğini belirtti ve şöyle anlattı:

"Aynı oyuna denk geldik. Yine sevgililerimiz var. Ama ben hiç düşünmüyorum, asla. O da düşünmüyor, sevgilisi olduğu için. Sevgilisinden ayrıldı. Oyunlarımızda oynuyoruz. Bir anda match olduk. Hiç anlamadım. Çok kandırmaya da çalışmadı. Çok tatlı bir insandır kendisi."

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Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
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