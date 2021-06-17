Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...

"Aynı oyuna denk geldik. Yine sevgililerimiz var. Ama ben hiç düşünmüyorum, asla. O da düşünmüyor, sevgilisi olduğu için. Sevgilisinden ayrıldı. Oyunlarımızda oynuyoruz. Bir anda match olduk. Hiç anlamadım. Çok kandırmaya da çalışmadı. Çok tatlı bir insandır kendisi."