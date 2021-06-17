Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8'de ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, büyük finale sayılı günler kala, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında yarışmacıların moral ve motivasyon açısında oldukça önem verdiği zorlu ödül oyunu ve oynandı. Ödül oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi yapıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrasında haftanın eleme adayları Survivor Dora, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail olmuştu. 17 Haziran 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar en başarılı oyunları çıkaran takımlar ödülü kazanırken kritik eleme konseyinde en düşük SMS sıralaması oyu olan isim bu hafta adaya veda eden isim oldu. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya başladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 17 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde büyük ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;