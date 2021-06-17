Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 17 Haziran 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Haziran 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Haziran 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HİSLERİNİZE GÜVENİN!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün en önemli kendi isteklerine göre hareket edeceksin. Hayatın her anında düşünceli olduğun ve dalıp gittiğin zamanlar gün içerisinde fazlaca olabilir.
Boğa: Karakterindeki liderlik yönünle ön plana çıktığın bir gündesin. Uzun süreli bir ilişkisi olan Boğa burcuysan, evliliğe yönelik düşünceler aklında yer etmeye başlayabilir.
İkizler: Konuşmalarında seçtiğin kelimelere daha fazla dikkat etmelisin. Yoğun geçen gününün akşamında sevdiğin arkadaşlarınla görüşmek isteyebilirsin.
Yengeç: Ailen ile ilgili önemli bir durum karşısında sorumluluk almaktan çekinmiyorsun. Kariyer yaşantında değişiklik konusu gündemine gelebilir.
Aslan: Üzerindeki yoğun stresin çevrene de yansıdığı bir gündesin. Sorumluluklarını ve gündelik işlerini aksatman eleştiri iş yerinde patronlarının tepkilerine neden olabilir.
Başak: Hayatının belli noktalarında riskten kaçmadığın için kendini olduğundan daha farklı gösterebilirsin. Ailenden göreceğin maddi destek elini güçlendirecek.
Terazi: Bugün beklediğinden daha yoğun ve yorucu bir gün olabilir. Yaşam alanının en ince ayrıntısıyla ilgilenecek ve değişim için harekete geçeceksin.
Akrep: Planları gözden geçirip yapman gerekene tam anlamıyla karar vereceksin. İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, arkadaşın vasıtasıyla tanışacağın kişi ile aranda duygusal bir bağ oluşabilir.
Yay: Kendine her zamankinden daha iyi davranman gereken bir gündesin. Hayatındaki olumsuzlukların dağıldığını görmek, seni daha cesur birisi haline getirecek.
Oğlak: Yakın çevrenle yaşadığın problemler geride kalacak. Uzun süreli ilişkisi olan bir Oğlak burcuysan, aşırı kıskanç davranışların sevgilin tepkisine neden olabilir.
Kova: Hayatına bir ivme katmak için bugün harekete geçeceksin. Yaşantına başka bir açıdan bakmak, farklı yaklaşımlar içerisinde olmanda sana yardım edecek.
Balık: Unutmak istediğin ve tarihin tozlu raflarına kaldırdığın bazı olaylar tekrardan gündeme gelecek. Kendini geliştirmek adına çeşitli online kurslara yazılabilirsin.
HİSLERİNİZE GÜVENİN!
Dünya çok değişti, elbette bundan biz de nasibimizi aldık. İçinde bulunduğumuz yoğunluk öyle bir boyut kazandı ki kendimizi dinleyemez olduk.
Kendine Not:
Saatleri sustur, zamanı düşünme hatta zamansızlığa bırak kendini. Geçmişi sil aklından. Taşıyamadığını düşündüğün yüklerini sırtından indir. Anlaşma imzala hayatla. Bugüne kadar bedeninin içine hapsolmuş sınırları tattın hep ve belki de o sınırlar arasında kalmak istedin. Kendi sınırlarımda mutluyum dedin kimi zaman ancak; aşılmaz duvarları da yıkmak için uğraştığın zamanlar da oldu. Bedenindeki hazlardan çok daha yüksek duygular var bu cihanda… Hatırlamadığın bebekliğinin ilk doğum anı gibi mesela… Yaşama hâkim olduğumuz kanı deli günlerimizi de sayarsak ortalama sen de 50, ben diyeyim 60… O da her şey yolundaysa! Halbuki bu kadarı için gelmiyoruz bu dünyaya, daha fazlasını keşfetmek her zaman mümkün. Bilinmeyen bin bir canlı var, keşfedilmeyen akılları zorlayan bin bir evliya var. Hayretini gayrete çevir, bir adım daha at. Merak et. Başka, bambaşka keşiflere çık. Sınırlarını kendin çizdin, kendin yık. İnsanlık kendi içinde evrim geçirirken arkada kalma. Gözlerini kapat ve düşün. Sadece et ve kemik miyiz? Bul kendini, bul manayla anlamın kesiştiği noktadaki ruhunun değerini bul. Biraz fanilikten uzaklaş, sonsuzluğa dik gözünü genişlet ruhunun ara yüzünü.
Görmezden Gelmek…
Hayırsızı düzelteceğine inanan, kıranı affeden, kıskananı görmezden gelen, değersiz hissettireni terk etmeyen, haksızlıklarla baş edeyim derken, dağ gibi ruhunu kuş kanadına çeviren sensin! Sevmekten korkmuyor, düzeltmekten yılmıyor, yeniden başlamaktan mı vazgeçip benliğini bir kırık havaya teslim ediyorsun. Seveceksen önce iddialarını, bileğinde altın gördüğün mesleğini, çabanı seveceksin. Önce kendi değerini belirleyecek, kimseden sana paha biçmesini beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin ki hedeflerini, planlarını hepsinden daha önemlisi kalbini kimsenin vicdanına emanet etmemiş olacaksın. Sınırlarının yüksekliğini sen belirlersin.
Derin bir nefes al, yaşayamam dediklerine ben seninle gelmedim ki dünyaya seninle yok olayım edasıyla içindeki ayaklanmayı başlat. Dev adımlarla kelimeler yükselmesine de gerek yok içinden. Hissetmen ve kendine güvenmen yeter.