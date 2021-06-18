Sevda devri sona erdi! Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi

FEKELİ YENİDEN DEMİRPARMAKLIKLAR ARDINDA

Kerem Ali'nin durumu düzelince Fekeli ve Lütfiye, yeniden velayet konusu ile ilgilendiler. Mersin Baro Başkanı, Müjgan'ın ailesinin avukatı olarak arayınca, Fekeli Mersin'e gidip durumu halletmek istedi. Ancak geç vakit çıktığı yolda, karanlıkta birine çarptı ve çarptığı kişi vefat etti. Yola yalnız çıkmasın diye son anda yanına katılan Çetin, hem Kerem Ali'ni hem tüm ailenin ona ihtiyacı var diye, suçu üstlendi ve cezaevine girdi. Fekeli, önce Kerem Ali'nin ailesi olmayı halleti, Müjgan'ın ailesine 2 Milyon Lira ödeyerek, velayeti aldı. Ardından da suçunu itiraf edip, Çetin'i tahliye ettirerek kendisi cezaevine girdi. Ancak o karakolda itirafta bulunurken, gizli biri durumu takip ederek, telefonla durumu bir başkasına aktardı.