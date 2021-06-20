Gökhan Alkan, “Kalp Yarası”nda canlandırdığı Ferit Sancakzade’yi anlattı!

"ZENGİNLİK VE STATÜ ONUN SEÇTİĞİ DEĞİL DOĞDUĞU DÜNYA"

Ünlü oyuncu karakterinin öne çıkan özelliklerini ise "Kalbi büyük, hatırşinas, yardımsever, sadık ve çok merhametli bir insan. Zenginlik ve statü onun seçtiği değil doğduğu dünya. Hem güçlü hem iyi olmak zor iştir. Ferit zoru başarmış, güven vermiş ve güven duymuş. Duygusal zekası ve empati özelliği yüksek biri. Bu toprağın, bu güneşin, bu coğrafyanın erkeği." sözleriyle ifade etti.