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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Şarkıcı : Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Şarkıcı Tuğba Özerk: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

Şarkıcı , suç örgütü üyesi olan gizemli sevgilisini azmettirdiği şeklinde ortaya atılan iddialardan rahatsız oldu. Özerk, “Bu haberler itibarımı zedeliyor” diyerek sanal ortamdan kaldırılmasını talep etti

TEHDİTLER SAVURDU
POPÇU , geçtiğimiz günlerde 'te yürürken gizemli sevgilisiyle görüntülenmişti. Ardından şarkıcının sevgilisinin suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Kendisini üyesi olarak göstererek insanlara tehditler savurup küfür eden bu kişiyi Özerk'in azmettirdiği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HAKKINDAKİ iddialardan rahatsız olan Özerk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, single çalışması yaptığı sırada çıkan bu haberlerle kişilik haklarına saldırıldığını, itibarının zedelendiğini söyledi. Haberlerin sanal ortamdan kaldırılmasını isteyen Özerk'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.
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Şarkıcı Tuğba Özerk: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi
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