Şarkıcı Tuğba Özerk: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

TEHDİTLER SAVURDU
POPÇU Tuğba Özerk
, geçtiğimiz günlerde Bebek
'te yürürken gizemli sevgilisiyle görüntülenmişti. Ardından şarkıcının sevgilisinin suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Kendisini Karagümrük çetesi
üyesi olarak göstererek insanlara tehditler savurup küfür eden bu kişiyi Özerk'in azmettirdiği ileri sürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HAKKINDAKİ iddialardan rahatsız olan Özerk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, single çalışması yaptığı sırada çıkan bu haberler
le kişilik haklarına saldırıldığını, itibarının zedelendiğini söyledi. Haberlerin sanal ortamdan kaldırılmasını isteyen Özerk'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.