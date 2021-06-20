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Giriş Tarihi: 20.6.2021 18:23 Son Güncelleme: 20.6.2021 19:44

: verdiği kilolarla dikkat çekti! Resmen kemikleri sayılıyor

Son Dakika Magazin Haberi: Seren Serengil verdiği kilolarla dikkat çekti! Resmen kemikleri sayılıyor

Magazin Haberleri: Dumping sendromuyla uzun süredir mücadele eden şarkıcı ve sunucu , bugün sosyal medya hesabından köpeğiyle birlikte bir video paylaştı. Seren Serengil’in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görülürken, kullanıcılar ise Serengil’e çok zayıf olduğunu söyleyerek, "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.

Magazin Haberleri: Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla magazinden gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu , uzun bir süredir Dumping sendromuyla mücadele ediyor. 2016'da geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı bir kez daha gözler önüne serildi. Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan Serengil, köpeğiyle birlikte havuz başında çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı videoda Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

, mide baypas ameliyatı geçiren kişilerde ortaya çıkan, alınan karbonhidrat içeriği zengin besinlerin ince bağırsağa hızlı geçişine bağlı olarak oluşan bir durumdur.

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Son Dakika Magazin Haberi: Seren Serengil verdiği kilolarla dikkat çekti! Resmen kemikleri sayılıyor
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