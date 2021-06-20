Son Dakika Magazin Haberi: Seren Serengil verdiği kilolarla dikkat çekti! Resmen kemikleri sayılıyor

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı bir kez daha gözler önüne serildi. Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan Serengil, köpeğiyle birlikte havuz başında çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı videoda Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü.