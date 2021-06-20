Son Dakika Magazin Haberi: Seren Serengil verdiği kilolarla dikkat çekti! Resmen kemikleri sayılıyor

Son Dakika Magazin Haberleri: Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla magazinden gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir Dumping sendromuyla mücadele ediyor. 2016'da geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ
Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı bir kez daha gözler önüne serildi. Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan Serengil, köpeğiyle birlikte havuz başında çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı videoda Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü.
TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.
DUMPİNG SENDROMU NEDİR?
Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçiren kişilerde ortaya çıkan, alınan karbonhidrat içeriği zengin besinlerin ince bağırsağa hızlı geçişine bağlı olarak oluşan bir durumdur.