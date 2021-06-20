Turkuvaz Medya ünlü babaları bir araya getiriyor

TURKUVAZ Medya'nın düzenlediği SABAH Gazetesi Babalar Günü webinar'ı bugün saat 13.00'te Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlıyor. Etkinlikte, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, iş dünyasındaki, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ise spor dünyasındaki babaları ağırlayacak. Ozan Akbaba, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler de Günaydın muhabiri İlker Gezici'ye sanat dünyasında baba olmayı anlatacak.