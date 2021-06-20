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Giriş Tarihi: 20.6.2021

ünlü babaları bir araya getiriyor

'nın düzenlediği Babalar Günü webinar'ı bugün saat 13.00'te Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi 'ın açılış konuşmasıyla başlıyor.

Etkinlikte, Ekonomi Müdürü , iş dünyasındaki, Genel Yayın Yönetmeni ise spor dünyasındaki babaları ağırlayacak. , ve gibi isimler de muhabiri İlker Gezici'ye sanat dünyasında baba olmayı anlatacak.
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Turkuvaz Medya ünlü babaları bir araya getiriyor
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