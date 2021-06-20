Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 20 Haziran 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Haziran 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Haziran 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ASLA!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Günün tamamında kendini yormayıp sade bir anlatımla iletişim kurabilirsin. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, sosyal medya aracılığıyla tanışacağın kişi aklında soru işaretleri bırakabilir.
Boğa: Alışkanlıklarını bozmak istemesen de hayatındaki bazı değişiklikler bu konuda radikal kararlar almana sebep olabilir. Bugün gördüğün rüyanın etkisi, gün boyunca devam edebilir.
İkizler: Bugün meraklı ve soru soran tarafın yanlış anlaşılabilir. Sağlık sorunları olan bir İkizler burcuysan, bugün beslenmeme daha çok dikkat etmeye başlayacaksın.
Yengeç: Üzerindeki rehaveti atmış olarak güne başlamak sende mükemmel bir etki bırakıyor. Ailesiyle yaşayan bir Yengeç burcuysan, ailenle ters düşebileceğin konular olabilir.
Aslan: Öfkeni kontrol etmediğin takdirde yakınlarının sana yakıştıramadığı şeyler yapabilirsin. İlişkisini kısa süre önce sonlandırmış bir Aslan burcuysan, sosyal medyada eski sevgilini fotoğrafını görmek seni etkileyebilir.
Başak: Bazı net davranışların seni olduğundan daha hırslı birisi olarak gösterebilir. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, kendini kötü hissettiğin anda sevgilinin bir mesajı sana her şeyi unutturabilir.
Terazi: Sorumluluğunun arttığını görmek seni gerçeklerle baş başa bırakıyor. Bugün bilgisayarına dikkat etmelisin, olası bir arıza yedek dosyalarını kaybetmene sebep olabilir.
Akrep: Yaşadıklarını unutmasan da sineye çekebilme erdemini gösteriyorsun. Ailesinden ayrı yaşayan bir Akrep burcuysan, bugün onlardan alacağın bir telefon seni mutlu ediyor.
Yay: Güne hareketli başlamış olsan da seni bekleyen olaylar, işlerinin aksamasına sebep olabilir. Bugün aynı zamanda maddi konularda da tıkanmaların meydana gelecek.
Oğlak: Zorluklara karşı bugün daha fazla mücadele edeceksin. Kendinle ilgilenmeyi istesen de yoğun programın arasında buna vakit bulamayabilirsin.
Kova: Konumunu, yaşantını ve kararlarını sonuna kadar sorguladığın bir gündesin. Aklındaki soruların cevabını tam anlamıyla alamamak seni daha karamsar birisi haline getirebilir.
Balık: Boşa kürek çekmek yerine elindeki değerleri ve sorumlulukları gözden geçirmelisin. Evli ve çocuklu bir Balık burcuysan, bugün onlarla eğlenceli aktiviteler yapmak isteyebilirsin.
ASLA!
Düşüncelerimizi dile getirirken çoğu zaman kullandığımız ancak bazen bu lafın ağırlığını hafife alırız. Fazla düşünmeyin. Bu kelime "asla!" nın ta kendisi. Haziran ayının gökyüzü gündemi epey yoğunken rahat bir nefes almak için bütün önceliklerimizi gözden geçirecek ve asla dediğimiz konuların üzerinden yeniden geçmek isteyeceğiz. Kendi hayatımıza yönelmek ilk amaçlarımızdan birisi olacak. Geride bıraktığımız bütün günler yalnızca birer tecrübe olacak. Dünya bu kadar hızlı dönerken, bizler yavaş kalmak istemeyeceğiz. Kimimiz hayattan aldığı dersleri gözden geçirecek, kimimiz geleceğe dair planlarını kökten değiştirecek, kimimiz ise bambaşka yönlere doğru evrilecek. Bunu gökyüzü bizlere gösterecek.
Yüzeysellik Mi? O da Ne?
İçerisinde büyük iddiaları ve büyük konuşmaları barındıran Haziran ayı, asla başıma gelmez dediğimiz olayları bile bir anda önümüze koyabilir. Burada önemli olan zaafların aslında ne kadar "zaaf" olduğunu anlamak ve tutarlı olmak olacak. Ne olaylar yaşamış, neler duymuş, neler söylemiş olsanız da bu ay şaşırmak için biçilmiş kaftan. Yaşantınızda yoğun değişimler yaşadığınız zamanları düşündüğünüz anda kendi savaşınızdan nasıl sağ çıktığınıza dahi şaşırıyorsunuz. İşlerin tersine döneceği Haziran ayında en ideal döngüsünü yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Değişiminizi olumlu anlamda devam ettirirken yaşadığınız her şeyi çok derinden hissedeceksiniz.