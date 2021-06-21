"Baş Belası" ilk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü'nün yakın arkadaşı Nazlı, kocası Birol'un onu aldattığını öğrenince soluğu İpek'in yanında aldı. Nazlı, İpek'ten kadının kim olduğunu bulması konusunda yardım isteyince, polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düştü. Nazlı ve İpek, kimliğini tespit ettikleri kadının evine gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Birol'un sevgilisi Banu, bir cinayete kurban gitmişti. Bir anda kendilerini cinayet şüphelisi olarak bulan İpek, cinayet büro başkomiseri Şahin Kara ile bu şekilde tanıştı. Başkomiser Şahin, delilleri büyük bir titizlikle incelerken, İpek'i de yakın takibe aldı.