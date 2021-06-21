Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat' a hem hapis hem para cezası!

SAVUNMASINI YAPTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülenle celse İpek Hattat, aile şirketinde finans departmanında çalışıldığını belirtti. Sami Yüzer'in 2017 tarihinde sabıkası olduğu inşaat malzemeleri sattığını belirtti. İpek Hattat, iPad kırılmıştı. Acil olarak tamir edilmesi için internetten bulduğum biri ile görüştüm. Bir saatte olur dedi. Sabah gelecekti. Akşam geldi. Ertesi gün tamir edilmediğini söyledim. Bana sert çıkış yaptı. Tamirci, bizim bir hatamız varsa tamir edelim dedi, elemanını gönderdi. 10 gün boyunca gelmediler. Sonra mesaj attım. Siz dolandırıcılık yapıyorsunuz sizi. Şikayet edeceğim diye mesaj gönderdim. Ertesi gün çalışanım Veysel'e verdim. Başka bir tamirciye götürdü. O sırada Renas geldi. Kar yağıyordu, içeri çağırdım. Veysel'in aradım geri dön dedim. Beklemeye devam ettik. Patronu ile görüşürken patronu aradı. Bekleme gel dedi. Ben aldım telefonu, patronu zorla tutuyorsun ve hakaret etmeye başladı. 'Siz zengin o.. Gelip evine basarım' dedi. Beni tehdit etti. Benim de elim ayağım titredi, telefonu elimden düşürdüm. Korktum. Telefonu kırıldı. Kendisine yeni telefon alacağımı belirttim. Renas'a çay kahve ikram etmek istedim. Patronum eski polis diye tehdit etmeye başladı. Camlar vurmaya başladı. Güvenliği aradığımda polis olduklarını anladım. Panjurları indirmiştim korkudan. Şoförüm Veysel polisleri içeri aldı. Benim içeride zorla tuttuğum yoktu' diyerek kendisini savunmuştu.