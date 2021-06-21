TV8 kanalında uzun yıllar Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden yarışmacılar arasında haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen ve yarışmacılar arasındaki rekabetin doruğa ulaştığı Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde bu haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Zorlu parkurda atışlarda en başarılı performansı gösteren yarışmacı, kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu ve haftanın 2. Eleme adayını belirledi. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları merak eden izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 kanalında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;