TV8 kanalında uzun yıllar Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden yarışmacılar arasında haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen ve yarışmacılar arasındaki rekabetin doruğa ulaştığı Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde bu haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Zorlu parkurda atışlarda en başarılı performansı gösteren yarışmacı, kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu ve haftanın 2. Eleme adayını belirledi. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları merak eden izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
TV8 kanalında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şu şekilde;
20 Haziran 2021 Pazar günü TV8 kanalında bu haftanın 2. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde, bireysel dokunulmazlık oyununda diğer yarışmacıları peş peşe eleyerek en başarılı performansı gösteren yarışmacı dokunulmazlık zırhını ve sembolü alarak haftanın 2. Eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.
Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik 2. dokunulmazlık oyunu sıralama turuyla start aldı. En iyi süreyi yapan 3 ismin dokunulmazlık oyununda direkt olarak yarı final mücadelesine çıkacak isimlerin belirleneceği sıralama oyunun kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden yarışmacılar zorlu parkurda en başarılı süreye imza atmak için ter döktü. Zorlu sıralama oyunu sonunda parkurun en hızlı isimleri Poyraz, Aleyna, Ayşe oldu ve bu üçlü direkt olarak 2. Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yarı finale yükseldi.
Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda ön eleme turuna kalan Berkay ve İsmail Balaban, zorlu parkurda yarı finale çıkan son isim olmak için mücadele etti. Performans bazında Survivor Berkay'a üstünlük kuran İsmail 3-0'lık skora imza atarak adını yarı finale yazdıran son isim oldu.
Yarı finale mücadelelerinde ise eşleşmeler Poyraz - İsmail ve Aleyna - Ayşe olarak belirlendi. Aleyna Ayşe mücadelesinde iki yarışmacının da hırslı ve istekli olduğu gözlenirken skor bazında üsütünlüğü sağlayan Aleyna Kalaycıoğlu haftanın 2. kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olarak adını finale yazdıran isim olmayı başardı.
Yarı finalin diğer bir zorlu mücadelesi ise Poyraz ve İsmail arasında oynandı. Her iki yarışmacının da kıyasıya mücadele gösterdiği oyunda Survivor İsmail Balaban, Poyraz karşısında başarılı oyun ve atışlar çıkararak kazanan taraf oldu ve finale adını yazdıran ikinci isim oldu.
Böylelikle kritik 2. bireysel dokunulmazlık oyununda finalin ismi Aleyna - İsmail olarak belirlendi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun hırslı bir şekilde sahaya çıkarak ilk sayıyı kazanmasının ardından, İsmail Balaban atağa kalkarak 5-2'lik skorla bu haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolü almaya ve ada konseyinde haftanın 2. Eleme adayını seçme hakkını kazandı.
Survivor 2021 son bölümde, kırmızı takım yarışmacısı ve bugünkü bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı olan Başpehlivan İsmail Balaban ile Acun Medya çalışanı 3 isim güreş müsabakasında karşılaştı. İlk 2 rakibi karşısında zorluk yaşamayan Survivor İsmail, 3. Rakip karşısında zorlansa da teknik güreş oyunu bilgisiyle bu rakibinin de sırtını yere getirmeyi başararak müsabakanın kazananı oldu.
Zorlu parkurda kıyasıya geçen kritik 2. Dokunulmazlık oyununun ardından tüm rakiplerini yenerek dokunulmazlık zırhı ve sembolünün sahibi olan Survivor İsmail Balaban, Acun Ilıcalı modertörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ada konseyinde bu haftanın 2. eleme adayını belirleme hakkına sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor İsmail Balaban'a eleme adayı seçiminin soruldu ve İsmail Balaban'ın bu soruya yanıtı Poyraz oldu. Böylelikle haftanın 2. eleme adayı da mavi takımdan seçilmiş oldu.