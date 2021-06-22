Halil Sezai 'isyan' etti! 'Rencide' şikayeti

'AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM'



Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Halil Sezai, bir kullanıcının kendisine 'Onun bunun çocuğu' şeklinde yorumda bulunarak hakaret ettiğini belirtti. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna rencide edildiğini belirten ünlü şarkıcı sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.