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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:12 Son Güncelleme: 22.6.2021 10:48

'isyan' etti! 'Rencide' şikayeti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Halil Sezai 'isyan' etti! 'Rencide' şikayeti

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı , sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı Halil Sezai, savcılığa sunduğu dilekçede, gözaltına alındığı sıradaki fotoğrafların paylaşılarak kendisine küfür edildiğini rencide olduğunu belirtti.

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki hakaretlere dayanamayarak soluğu savcılıkta alan ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.

'AĞIR HAKARETE MARUZ KALIYORUM'

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Halil Sezai, bir kullanıcının kendisine 'Onun bunun çocuğu' şeklinde yorumda bulunarak hakaret ettiğini belirtti. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna rencide edildiğini belirten ünlü şarkıcı sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerinde tarafından soruşturma başlatıldı.

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Halil Sezai 'isyan' etti! 'Rencide' şikayeti
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