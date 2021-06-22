Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve her iki takımın üyelerinin de kıyasıya mücadele örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında ise diğer yarışmacıları saf dışı bırakarak kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve sembolü kazanan isim Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde yapılan ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Survivor 2021 son bölüm özeti detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında ve Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;