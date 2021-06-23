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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:20 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:22

'tan ayrılan yeni bir aşka yelken açtı! Uraz Kaygılaroğlu ile denizde aşka geldi!

Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan denizde aşka geldi!

Kısa bir süre önce ünlü oyuncu ve manken 'tan ayrılan oyuncu , yeni bir aşka yelken açtı. Yeni aşkını herkesten gizleyen Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi ile görüntülendi. Birlikte tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.

Ünlü oyuncu , bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu ve manken 'tan geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Ünlü oyuncu Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİLER

Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla 'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.

TATİLDE YAKALANDILAR

Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu ile yakınlaştığı görüldü.

Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncu bu kez tatilde gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Yeni aşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.

ARSLAN 5 YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı yapımcı Metin Anter'den geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılmıştı. Kaygılaroğlu ise geçtiğimiz ay Berrak Tüzünataç'dan ayrıldı.

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Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan denizde aşka geldi!
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