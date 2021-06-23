TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, dünkü kritik eleme konseyinde Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında, aylar boyu Dominik Cumhuriyeti'nde ada şartlarına karşı mücadele eden kırmızı ve mavi takım üyelerinden yarı final biletini kazanan İsmail'in haricinde kalan son 3 yarışmacı arasından kritik yarı final oyunu oynandı. Bugün (23 Haziran) TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde Poyraz, Ayşe ve Aleyna arasındaki kritik oyunda, Acun Ilıcalı tarafından İstanbul'a götürülmeyi garantilemek adına kıyasıya mücadele verildi. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler Survivor yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Survivor 2021 son bölümde kritik yarı final oyununu kazanan ve Survivor Türkiye 2021 sezonunda İstanbul'daki yarı final koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacıya ilişkin tüm detaylar şöyle;
23 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, dünkü eleme konseyinde Survivor Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında son 4'e kalan yarışmacılar İsmail, Aleyna, Poyraz ve Ayşe oldu. İsmail'in yarı final biletine sahip olması nedeniyle geriye kalan son 3 yarışmacı SMS sıralamasına kalmadan İstanbul'daki yarı final mücadelesine kalmak için kritik yarı final oyununda bir araya geldi.
Kritik yarı final oyununun ilk etabında Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasındaki kıran kırana mücadeleler ilk olarak ekranlara geldi. Üç yarışmacının birbirleri arasında yapılan eşleşmeler sonucunda ilk etaptan başarıyla çıkan 2 isim Ayşe ve Aleyna oldu. Poyraz ise yarı finale SMS oyu sıralaması olmadan gitme hakkını kaybetti.
Aleyna ile Ayşe arasında yapılan kritik yarı final oyunu finalinde ise iki yarışmacının da oldukça hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Büyük Survivor finali öncesinde İstanbul'daki yarı final koltuğuna oturmayı garantilemek adına oynanan parkurda ilk 3 oyun Ayşe'nin başarılı olmasıyla sonuçlanarak skor 3-0 oldu. Yarışmanın skorları şöyle;
Survivor Ayşe ve Aleyna arasındaki kritik yarı final oyununda Ayşe'nin 6-2'lik skorla farklı üstünlüğüyle güncellenmesi sonrasında skorlar sırasıyla 7 - 2 | 8 - 2 | 9 - 2 Ayşe'nin üstünlüğüyle noktalandı. 9 - 2'lik skorun ardından oynanan oyunda Aleyna kazanarak skoru 9-3 olarak değiştirdi. Ancak Ayşe bir sonraki oyunda başarılı bir performans ve atış örneği göstererek 10. sayısına ulaştı ve yarı finalin 2. ismi Ayşe olmuş oldu.
Survivor 2021'de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ve Berkay'ın adaya veda ettiği eleme konseyinde, Survivor 2021 yarı finaline ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, bugün oynanan yarı final oyununda başarılı olamayan Aleyna ve Poyraz arasından birisi SMS oylaması sonuçlarına göre yarı finale kalan 3. isim olacak ve diğeri elenecek. Yarı final gecesinin sonunda ise yine bir yarışmacı elenecek ve böylelikle büyük finalin son 2'si belli olmuş olacak.
Survivor Türkiye 2021 sezonunda yarı final heyecanı 24 Haziran Perşembe günü yaşanacak ve son 2'ye kalan yarışmacılar 25 Haziran Cuma günü İstanbul'daki büyük finalde karşılaşacak.