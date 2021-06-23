TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, dünkü kritik eleme konseyinde Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında, aylar boyu Dominik Cumhuriyeti'nde ada şartlarına karşı mücadele eden kırmızı ve mavi takım üyelerinden yarı final biletini kazanan İsmail'in haricinde kalan son 3 yarışmacı arasından kritik yarı final oyunu oynandı. Bugün (23 Haziran) TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde Poyraz, Ayşe ve Aleyna arasındaki kritik oyunda, Acun Ilıcalı tarafından İstanbul'a götürülmeyi garantilemek adına kıyasıya mücadele verildi. Bu bilgilerle yarışmayı takip edenler Survivor yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI, YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 HAZİRAN 2021

Survivor 2021 son bölümde kritik yarı final oyununu kazanan ve Survivor Türkiye 2021 sezonunda İstanbul'daki yarı final koltuğuna oturmaya hak kazanan yarışmacıya ilişkin tüm detaylar şöyle;