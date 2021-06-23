Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Haziran 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "FAZLI MI ZORLUYORUZ KENDİMİZİ?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Kendini rahatça ifade etmek konusunda oldukça başarılısın. İletişim gezegeni Merkür, İkizler burcunda düz seyre başlıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzene koyabilirsin.
Boğa: Bireysel hareket etme isteğin, bazı çalışma arkadaşlarının senden uzaklaşmasına neden olabilir. Yapmak istediğin değişiklikleri ani gelişen durumlardan dolayı ertelemek zorunda kalabilirsin.
İkizler: Hızlı ve pratik zekân kuvvetli biri olduğunu bugün bir kez daha göstermene vesile oluyor. Ailede küslük yaşadığın kişilerle barışmak için harekete geçebilirsin.
Yengeç: Çalışma ortamını yeniden düzenleyebilir, planlarında bazı değişiklikler yapabilirsin. Önyargılı konuşmalar seni epey yoruyor.
Aslan: Sosyalleşmeye ve kolayca arkadaş edinmeye meraklı yapın sayesinde güzel fırsatlar oluşabilir. Mide problemi yaşayan bir Aslan burcuysan, işlenmiş gıdalardan uzak durmalısın.
Başak: Kardeşinin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu öğrenebilirsin. Çalışma ortamında yaşanacak tartışmada taraf olmamaya özen göstermelisin.
Terazi: Bugün aynı anda birkaç duygu yaşayabilirsin. İletişim gezegeni Merkür'ün değişken burçtaki düz seyri başlıyor. Beklediğin ödemenin gecikmesi, sesinin yükselmesine neden olabilir.
Akrep: Kendi işini kurmak isteyen bir Akrep burcuysan, emin adımlarla hareket edeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Akrep burcuysan, onlara duyduğun özlem artabilir.
Yay: Evin dekorasyonu ile ilgili düzenlemeler bugün gündeminde. Ay bugün burcunda hareket ediyor. Eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsin.
Oğlak: Haberleşme ve yazışmalar konusunda oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. İletişim gezegeni Merkür, hava burcunda düz seyrine başlıyor. Aile bireyleri ilgisizliğinden dert yanabilirler.
Kova: Ailevi konular bugün ön planda olacak. İletişim gezegeni Merkür, hava burcunda düz seyrine başlıyor. Kariyerinde değişiklik yapmak için harekete geçeceksin.
Balık: Aradığın soruların cevaplarını bulacaksın. İletişim gezegeni Merkür'ün burcundaki geri hareketi bugün sona eriyor. Farklı alanlara yönelmek isteyebilirsin.
FAZLI MI ZORLUYORUZ KENDİMİZİ?
Kimse kusursuz olmak istemez. Bu nedenledir ki çoğumuz mükemmel yapıda olduğumuzu düşünür, hatasız davrandığımızı ispat etmeye çalışırız. Ancak aldığımız eleştiriler bunun mümkün olmadığını bize bir şekilde hissettirir. Bugün sizler için burçların kendini en çok zorladığı alanları kaleme alırken Yaz dönümü yeni yaşadığımız bu günlerde burçların ne kadar köşeye sıkıştırabileceğini de fark edeceğiz. Zodyak'ın 12 burcu ne kadar iyi olsa da yeri geldiğinde zorlayıcı detayları da içinde barındırır. 21. Yüzyılın Kova çağında burçların kendini ne kadar zorladığını merak ediyorsanız, gelin beraber keşfe çıkalım.
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK