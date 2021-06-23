Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:06

Uzman Astrolog ile yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba

konusunda herkesin tek bildiği isim olan 23 Haziran 2021 Çarşamba günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Haziran ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba için günlük

Uzman Astrolog ile 23 Haziran 2021 Çarşamba günü için yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "FAZLI MI ZORLUYORUZ KENDİMİZİ?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Koç: Kendini rahatça ifade etmek konusunda oldukça başarılısın. İletişim gezegeni Merkür, İkizler burcunda düz seyre başlıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzene koyabilirsin.

Boğa: Bireysel hareket etme isteğin, bazı çalışma arkadaşlarının senden uzaklaşmasına neden olabilir. Yapmak istediğin değişiklikleri ani gelişen durumlardan dolayı ertelemek zorunda kalabilirsin.

İkizler: Hızlı ve pratik zekân kuvvetli biri olduğunu bugün bir kez daha göstermene vesile oluyor. Ailede küslük yaşadığın kişilerle barışmak için harekete geçebilirsin.

Yengeç: Çalışma ortamını yeniden düzenleyebilir, planlarında bazı değişiklikler yapabilirsin. Önyargılı konuşmalar seni epey yoruyor.

Aslan: Sosyalleşmeye ve kolayca arkadaş edinmeye meraklı yapın sayesinde güzel fırsatlar oluşabilir. Mide problemi yaşayan bir Aslan burcuysan, işlenmiş gıdalardan uzak durmalısın.

Başak: Kardeşinin maddi desteğe ihtiyacı olduğunu öğrenebilirsin. Çalışma ortamında yaşanacak tartışmada taraf olmamaya özen göstermelisin.

Terazi: Bugün aynı anda birkaç duygu yaşayabilirsin. İletişim gezegeni Merkür'ün değişken burçtaki düz seyri başlıyor. Beklediğin ödemenin gecikmesi, sesinin yükselmesine neden olabilir.

Akrep: Kendi işini kurmak isteyen bir Akrep burcuysan, emin adımlarla hareket edeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Akrep burcuysan, onlara duyduğun özlem artabilir.

Yay: Evin dekorasyonu ile ilgili düzenlemeler bugün gündeminde. Ay bugün burcunda hareket ediyor. Eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsin.

Oğlak: Haberleşme ve yazışmalar konusunda oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. İletişim gezegeni Merkür, hava burcunda düz seyrine başlıyor. Aile bireyleri ilgisizliğinden dert yanabilirler.

Kova: Ailevi konular bugün ön planda olacak. İletişim gezegeni Merkür, hava burcunda düz seyrine başlıyor. Kariyerinde değişiklik yapmak için harekete geçeceksin.

Balık: Aradığın soruların cevaplarını bulacaksın. İletişim gezegeni Merkür'ün burcundaki geri hareketi bugün sona eriyor. Farklı alanlara yönelmek isteyebilirsin.

FAZLI MI ZORLUYORUZ KENDİMİZİ?

Kimse kusursuz olmak istemez. Bu nedenledir ki çoğumuz mükemmel yapıda olduğumuzu düşünür, hatasız davrandığımızı ispat etmeye çalışırız. Ancak aldığımız eleştiriler bunun mümkün olmadığını bize bir şekilde hissettirir. Bugün sizler için burçların kendini en çok zorladığı alanları kaleme alırken Yaz dönümü yeni yaşadığımız bu günlerde burçların ne kadar köşeye sıkıştırabileceğini de fark edeceğiz. Zodyak'ın 12 burcu ne kadar iyi olsa da yeri geldiğinde zorlayıcı detayları da içinde barındırır. 21. Yüzyılın Kova çağında burçların kendini ne kadar zorladığını merak ediyorsanız, gelin beraber keşfe çıkalım.

KOÇ

  • Her zaman ilgi çekici olmak ister. Bu nedenle dikkat çekmek için elinden geleni yapar.
  • Kıskançlıklarını dizginlemekte zorlanabilirler.

BOĞA

  • Ne kadar samimi olsa da zaman zaman karşısındaki kişiyi küçümser tavırlar takınabilirler.
  • Sürpriz yapılmasından ve sürpriz yapmaktan hoşlanmaz. Onun için plansız her şey soruna neden olur.

İKİZLER

  • Onun için her şey konuşulabilir, bu sebeple sır saklayamaz ve kendi sırlarını da yine kendisi ifşa eder.
  • Bağımsız hareket etme isteği ikili ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olur.

YENGEÇ

  • Baskı ve merak duygusunu kontrol etmekte zorlanır.
  • Çok sık güven problemi yaşar. Onun için insanlara güvenmek çok zor bir sınavdır.

ASLAN

  • Kendisinin mükemmel olduğunu düşündüğü gibi çevresindeki kişilerin de mükemmel olmasını ister.
  • Yeni tanıştığı kişilerle dahi üstünlük savaşına girmekten çekinmez.

BAŞAK

  • Analitik düşünen Başak burcu, karşısındaki kişinin leb demeden leblebiyi anlamasını bekler.
  • Eleştirilerini aleni ve çekinmeden yapar.

TERAZİ

  • İkili ilişkilerinde duygusallıktan ve sabırdan uzak davranışlar sergileyebilir.
  • Kaygılarını kontrol etmekte zaman zaman zorlanır ve bu durum da hayatına olumsuz yansır.

AKREP

  • Birlikte olduğu kişileri değiştirmek için uğraşır.
  • Herhangi bir konuya takılıp kalır ve sorunu çözene kadar o konudan ayrılamaz.

YAY

  • Kırıcı olmaktan çekinmediği için sürekli özür dileme halinde olur.
  • Kendisini ifade ederken doğru kelimeleri seçmekte zorlanır, bu sebeple çoğu zaman yanlış anlaşılır.

OĞLAK

  • Yersiz alınganlıklarını kalbinin kırılmasına sebep olabilir.
  • Onun için imkânsız diye bir şey yoktur. Bu durum her ne kadar olumlu olsa da kimi zaman hayalperest tavırlar sergileyebilir.

KOVA

  • Gözü karadır. İnce eleyip sık dokumaması sürekli sorun yaşamasına neden olur.
  • Tartışma esnasında keskin konuşmaktan çekinmez.

BALIK

  • Kendisini herkesten üstün görür. Onun için diğer insanlar ondan sonra gelir.
  • Eleştirinin dozunu ayarlamakta zorlanır.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuz neler söylüyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba
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