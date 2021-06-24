Dünün Reyting Sonuçları TOTAL ve AB Sıralama: Kuruluş Osman mı Cam Tavanlar mı? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Her gün ekranlara gelen diziler izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarmak AB ve TOTAL sıralamalarda zirvenin sahibi olabilmek adına yepyeni bölümlerini yayınlıyor. Bu kapsamda diziseverler takip ettikleri yapımların sıralamalarını "23 Haziran dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" sorularıyla gündeme taşıdı. İşte Dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…