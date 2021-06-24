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Giriş Tarihi: 24.6.2021 09:07

Dünün Reyting Sonuçları TOTAL ve AB Sıralama: Kuruluş Osman mı Cam Tavanlar mı? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Dünün Reyting Sonuçları TOTAL ve AB Sıralama: Kuruluş Osman mı Cam Tavanlar mı? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Her hafta Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan Kuruluş Osman ve Cam Tavanlar gibi iddialı yapımlar dün akşam da seyirci karşısına çıktı. Reytinglerde rekortmen dizi Kuruluş Osman sezon finali bölümü ile dikkatleri üzerine çekerken yeni dizi Cam Tavanlar 3. Bölümünü yayınladı. Medya gündeminin yakından takipçileri bu noktada “23 Haziran dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 23 Haziran 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması…

Televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Her gün ekranlara gelen diziler izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarmak AB ve TOTAL sıralamalarda zirvenin sahibi olabilmek adına yepyeni bölümlerini yayınlıyor. Bu kapsamda diziseverler takip ettikleri yapımların sıralamalarını "23 Haziran dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" sorularıyla gündeme taşıdı. İşte Dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Ada Masalı Mı Baht Oyunu Mu? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Henüz geçtiğimiz günün sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:15 Bas Gaza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu


STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi


FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

Dünün reyting sonuçları açıklandı! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

ATV YAYIN AKIŞI


14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman


TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 Bünyamin
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Slovakya-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:44 Portekiz- Fransa


TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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Dünün Reyting Sonuçları TOTAL ve AB Sıralama: Kuruluş Osman mı Cam Tavanlar mı? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?
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