



Aylar boyu Dominik Cumhuriyeti'nde ödüller dışında yemek yemeden hayatını idame ettiren yarışmacılar arasından 24 Haziran 2021 günü yapılan kritik Survivor yarı final gününe kadar elenmeyerek son 4'e kalan Survivor Ayşe, İsmail, Poyraz ve Aleyna arasından yalnızca 2'si Cuma günü yapılacak olan Survivor büyük finaline katılmaya hak kazanacak ve yapılan SMS oylamasıyla en fazla oya sahip olan isim Survivor Türkiye 2021 sezonu şampiyonu olarak seçilecek.