Baş Belası sosyal medyayı salladı!

İpek ilk iş gününde kendini bir cinayet soruşturmasının içinde buldu. Üstelik cinayete kurban giden kişi, İpek ve kocasının yakın aile dostlarından Ekrem'di. Şahin, İpek'ten kurtulmak ve onu uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da İpek kendi yöntemleriyle elde ettiği ipuçlarının peşini bırakmadı ve soruşturmaya büyük katkı sağladı.

Ekrem'in öldürülmesi ve Kadir'in dosyasındaki deliller üzerinde araştırma yapan İpek, oğlunun okulundan gelen telefonla sarsıldı. Oğlu Görkem'in okulda kavga ettiği haberi üzerine Şahin'le birlikte apar topar okula gitmek zorunda kaldı. Ancak Görkem okulda yoktu. Şahin hemen cep telefonundan Görkem'in yerini tespit ettirdi. İkili Görkem'i bulduğunda babasıyla buluştuğunu fark ettiler. Ancak İpek ve Şahin'i fark eden Kadir kaçmayı başardı. İpek'in Kadir'in peşinde olduğunu fark eden ve ona hiç güvenmeyen Şahin, ortağını yakın takibe aldı.