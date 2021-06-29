Selin Şekerci ile İbrahim Selim aşk mı yaşıyor? Programında Selin Şekerci'ye övgüler yağdıran İbrahim Selim hakkında bomba iddia!

"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"

Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.