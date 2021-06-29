Selin Şekerci ile İbrahim Selim aşk mı yaşıyor? Programında Selin Şekerci'ye övgüler yağdıran İbrahim Selim hakkında bomba iddia!

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, nisan ayında İbrahim Selim'in talk show programına katılmış, ikili programda yaşadıkları keyifli anları sosyal medyada da paylaşmıştı.
"GÜZEL OLDUĞU KADAR FİLTRESİZ VE BİR O KADAR KOMİKMİŞ"
Selim, oyuncu için "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bir o kadar da komikmiş" yorumunu yapmıştı. Çiftin programın ardından aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
İddialara göre; yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor...
İBRAHİM SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
42 yaşındaki başarılı sunucu-oyuncu İbrahim Selim, 1979'da Ankara'da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin'lidir. Selim, 3 sene biyoloji bölümü okuduktan sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.
Ankara'da TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Sonrasında İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi. Çok sayıda reklamda yer alan ve seslendirme yapan İbrahim Selim, Afife Tiyatro Ödülleri'nin 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim'in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat adlı dizide rol aldı. Yine bir YouTube kanalında yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programının sunuculuğunu yapıyor. Son dönemlerde ise Youtube kanalı "Stolk" ile karşımıza çıkıyor.