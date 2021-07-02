Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Acun Ilıcalı, sosyal medyada sevgilisiyle ilk kez bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, yaptığı duygu dolu paylaşımlar takipçilerinin dikkatini çekti.

"GÜZEL KALBİN BANA MUTLULUK VERMEYE DEVAM ETSİN"

Ilıcalı paylaştığı fotoğrafın altına, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" ifadelerini kullandı.