Haberler Günaydın Haberleri Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:48

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!

Acun Ilıcalı'dan sosyal medyada yeni ve aşk dolu bir paylaşım geldi. Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin." ifadelerini kullandı. İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı...

Acun Ilıcalı, sosyal medyada sevgilisiyle ilk kez bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, yaptığı duygu dolu paylaşımlar takipçilerinin dikkatini çekti.

"GÜZEL KALBİN BANA MUTLULUK VERMEYE DEVAM ETSİN"

Ilıcalı paylaştığı fotoğrafın altına, "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun.. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

DOMİNİK'TEN ÇEŞME'YE

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme'de almıştı.

HIZ TEKNESİYLE AÇILDILAR

Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA