Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım adımı lekeledi beni bitirdi

Ayşegül Çınar, olay gecesini şöyle anlattı: "Mesele medyaya yansıdığı gibi değil.
'BİZİ BOŞ YERE LİNÇ ETTİLER'
O gece Furkan'la Karaköy'deki bir otelin terasındaki restorana gittik. İlerleyen saatlerde yan masadaki bir adam, Furkan'ın kafasında şişe kırdı.
Furkan bunun üzerine cinnet getirdi. O adamla kavga ederken, restoran görevlileri sevgilimin üstüne çullandı. Furkan'ı resmen linç ettiler. Sonra olay yerine polis geldi."
'BEN KAFA ATMADIM'
"FURKAN, polisin silahını alıp havaya ateş açtı. Bunu, kavga bitsin diye yaptı. Orada mağdur olan bizdik ama tüm Türkiye bizi linç etti.