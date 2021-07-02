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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım adımı lekeledi beni bitirdi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım adımı lekeledi beni bitirdi

Karaköy’deki bir otelde sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile ortalığı savaş alanına çevirmekle suçlanan oyuncu Ayşegül Çınar konuştu: “Furkan’ın öfke kontrolü sorunu var ama onu çok seviyorum... Keşke onu hiç tanımasaydım. Hem kendini, hem beni bitirdi. Adımı lekeledi, artık kimse bana iş vermez”

Ayşegül Çınar, olay gecesini şöyle anlattı: "Mesele medyaya yansıdığı gibi değil.

'BİZİ BOŞ YERE LİNÇ ETTİLER'

O gece Furkan'la Karaköy'deki bir otelin terasındaki restorana gittik. İlerleyen saatlerde yan masadaki bir adam, Furkan'ın kafasında şişe kırdı.

Furkan bunun üzerine cinnet getirdi. O adamla kavga ederken, restoran görevlileri sevgilimin üstüne çullandı. Furkan'ı resmen linç ettiler. Sonra olay yerine polis geldi."

'BEN KAFA ATMADIM'
"FURKAN, polisin silahını alıp havaya ateş açtı. Bunu, kavga bitsin diye yaptı. Orada mağdur olan bizdik ama tüm Türkiye bizi linç etti.

Ben polise kafa falan atmadım. Zaten bunu yapmış olsam serbest kalmaz, cezaevinde olurdum. Tamam Furkan'ın öfke sorunu var, bunu biliyorum. Ama onu seviyorum.

Keşke onu hiç tanımasaydım. Hem kendini, hem beni bitirdi. Kariyerim mahvoldu. Artık kimse bana iş vermez!"

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Ayşegül Çınar: Furkan’ı keşke hiç tanımasaydım adımı lekeledi beni bitirdi
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