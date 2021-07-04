Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 5 Temmuz 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Temmuz 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

Koç: Soğukkanlılığını koruman gereken bazı meseleler gündeme gelebilir. Yüzleşmeler yaşarken kendine sınırlamalar koymaman bakış açını değiştirecektir. Baş ağrılarına dikkat!

Boğa: Değer verdiğin bir arkadaşının, senin hakkında konuştuğunu duyman incinmene neden olacak. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgiline karşı güvensiz yaklaşımlarda bulunabilirsin.

İkizler: Duvarlarını yıkmanın zamanı gelmedi. Evli ve çocukları olan bir İkizler burcuysan, ailecek katılacağınız etkinlikler hepinize iyi gelecek.

Yengeç: Denge kelimesi senin için çok önemli olacak. İş arkadaşlarınla projeler, işler konusunda anlaşmazlık yaşayabilir, her şeyi yoluna koymak için ekstra çaba sarf etmek isteyebilirsin.