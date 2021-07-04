Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 5 Temmuz 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Temmuz 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Soğukkanlılığını koruman gereken bazı meseleler gündeme gelebilir. Yüzleşmeler yaşarken kendine sınırlamalar koymaman bakış açını değiştirecektir. Baş ağrılarına dikkat!
Boğa: Değer verdiğin bir arkadaşının, senin hakkında konuştuğunu duyman incinmene neden olacak. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgiline karşı güvensiz yaklaşımlarda bulunabilirsin.
İkizler: Duvarlarını yıkmanın zamanı gelmedi. Evli ve çocukları olan bir İkizler burcuysan, ailecek katılacağınız etkinlikler hepinize iyi gelecek.
Yengeç: Denge kelimesi senin için çok önemli olacak. İş arkadaşlarınla projeler, işler konusunda anlaşmazlık yaşayabilir, her şeyi yoluna koymak için ekstra çaba sarf etmek isteyebilirsin.
Aslan: Hayatla arana mesafe koymak isteyeceğin sabah saatlerinde yorgun olabilirsin. İlişkisi olmayan bir Aslan burcuysan, arkadaşın aracılığı ile tanışacağın kişinin ilgisi hoşuna gidecek.
Başak: Elektronik eşyalarla bugün aran bozulabilir. İyi gitmeyen bir evliliğe ya da ilişkiye sahipsen bir şans daha vermeyi düşünebilir, bu anlamda olumlu bir konuşma yapabilirsin.
Terazi: Gün içinde bulunacağın ortamlarda kendini ne kadar rahat ifade ettiğine şaşırabilirsin. Evli bir Terazi burcuysan, eşinle evinizde yeni bir konsept oluşturabilirsiniz.
Akrep: İş yerinde radikal değişikliklere şahit olabilirsin. Bir süredir evinde yapmak istediğin ufak tefek değişiklik isteğin için harekete geçebilirsin.
Yay: İş ya da eğitim için yakın zamanlarda bir yurtdışı seyahati yapma planların var ise, bu konu üzerine yoğunlaşabilirsin. Çalışırken kendini bir yandan eğleniyor bulabilirsin.
Oğlak: Bir süredir iş ortamında mutsuz olduğunu hissediyorsan, olayları akışına bırakman gerek. Evli bir Oğlak burcuysan, değer verdiğin kişiyle tatil planları yapabilirsin.
Kova: Senden saklanan olaylara karşı tahammülünün olmadığını gösterebilirsin. Bugün mantıktan ziyade duygularının baskın olduğu bir gün geçirebilirsin.
Balık: Birlikte olduğun kişinin ailesiyle ilgili sorunlarına bugün sen de dâhil olabilirsin. Ego savaşlarına tanık olup, onlardan olabildiğince uzak durmak isteyeceğin bir gün geçireceksin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Hayatının hareketlenmeye başladığı bir döneme bu hafta itibariyle giriş yapıyorsun. Birçok plan için harekete geçmek isteyebilirsin. Keşkelere yer vermeyeceğin bir süreç senin için başlayacak.
Boğa Burçları: Yoğun programın arasında kendine daha fazla vakit ayırmak için kolları sıvayacaksın. Kaygılarından kurtulman, geleceğe dair umutlarını arttıracak. Salı günü bu hafta senin için haftanın en önemli günü olacak.
İkizler Burçları: Kararsızlık. Belki de hayatında karşına en çok çıkan konu. Bu hafta hayatınla ilgili radikal kararlar güdeme gelebilir. Çekimserlik etkisinden kurtulacağın bu hafta, hayatına adeta reset atacaksın.
Yengeç Burçları: Gökyüzünün yoğun gündemi bu hafta en çok seni ilgilendiriyor. Burcunda cumartesi meydana gelecek Yeniay, planlarını şekillendirebilir. Toplumsal konular senin daha çok yakından ilgilendirmeye başlayabilir.
Aslan Burçları: Ertelemekten sıkıldığın konularla yüzleşme vakti sence de gelmedi mi? Hayatındaki dönüşümün etkisi hemen hemen her noktada hissedeceksin. Başkalarına göre kendine göre yaşayacak ve bundan da keyif alacaksın.
Başak Burçları: Kariyer mi özel hayat mı? Bu hafta kendine bu sorunun cevabını vereceksin. Aile içerisinde gündeme gelen konularda her ne kadar sessiz kalmak istesen de senin de bir fikrin var. Korkularının üzerine gideceksin.
Terazi Burçları: Yaz aylarının geldiğini hissedeceğin bu günlerde, yenilik konusu gündeminde eksik olmayacak. Başkalarını ne der diye düşünmeden, kendi hayatına odaklanacaksın. Haftanın ilk günü, geleceğinle ilgili önemli teklifler karşına gelebilir.
Akrep Burçları: Öğrendiklerini uygulama vakti. Hayatında farklı bir sürece doğru ilerlerken, tecrübelerinden yararlanacaksın. Başkalarının hayatını önemsemeyecek ve şüpheleri ortadan kaldırmak isteyeceksin.
Yay Burçları: Yoğun bir program eşliğinde yeni haftayı karşılıyorsun. Pazartesi günü, senin için büyük değişimleri barındıracak. Unutma ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu hafta senin için harekete geçme vakti…
Oğlak Burçları: Gök kubbenin yoğun programından etkilenecek diğer burçlardan birisi de sen olacaksın. Karşıt burcunda gerçekleşecek Yeniay, yaşam alanınla ilgili değişiklikleri gündemine getirecek. Kendi tarzına güvenen birisi olarak, risk almaktan çekinmeyeceksin.
Kova Burçları: Aksilikler seni yolundan döndürmeye çalışabilir. Ama sen pes etmeyeceksin. Cuma günü karşına gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirirken, derin bir "ohh" çektiğin anlar olabilir. Temponu kaybetmek istemeyeceksin.
Balık Burçları: Planları hayata geçirme vakti. Sosyal yönünün kuvvetlendiğini hissettiğin bu hafta da tatil için aradığın koşullar gerçekleşebilir. Kendini ifade etmekte zorlanmayacağın bu süreçte, Perşembe günü daha dikkatli olmalısın.