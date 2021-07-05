Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi Umut Duygu ile şakalaşırken bikinisinin ipleri çözüldü! Denizde aşka geldi

Bir süredir aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil için Çeşme'ye gitti. Ünlü çift, önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı.
DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ
Baş Başa denize giren 41 yaşındaki Terzioğlu ile 37 yaşındaki Duygu birbirlerini su atarak eğlendiler.
Milliyet'in haberine göre; Her seferinde de birbirlerine sarılan ünlü çiftin, romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
BİKİNİSİ ÇÖZÜLDÜ
Deniz içinde şakalaşırken bikinisini ipini çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti.
Bikinin ipini bağlayan Duygu, kendisinden dört yaş büyük oyuncu sevgilisini öpmeye doyamadı.
Sarmaş dolaş öpüşen Burçin Terzioğlu- Umut Duygu çifti, daha sonra denizden çıkıp; localarına gitti.
PAYLAŞIMLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Burçin Terzioğlu ve spor eğitmeni Umut Duygu'nun ilişkileri, geçtiğimiz yıl birlikte çıktıkları Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.