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Giriş Tarihi: 5.7.2021 08:01

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi Umut Duygu ile şakalaşırken bikinisinin ipleri çözüldü! Denizde aşka geldi

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi Umut Duygu ile şakalaşırken bikinisinin ipleri çözüldü! Denizde aşka geldi

Denizde sevgilisiyle şakalaşırken bikinisinin ipleri çözülen Burçin Terzioğlu magazin gündemini salladı. Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Önceki gün bir denizde görüntülenen Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu romantik anları objektiflere yansıdı. Deniz içinde şakalaşırken bikinisini ipini çözülen Burçin Terzioğlu’na sevgilisi yardım etti. Bikinin ipini bağlayan Umut Duygu, kendisinden dört yaş büyük oyuncu sevgilisi Burçin Terzioğlu’nu öpmeye doyamadı.

Bir süredir aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil için Çeşme'ye gitti. Ünlü çift, önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı.

DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ

Baş Başa denize giren 41 yaşındaki Terzioğlu ile 37 yaşındaki Duygu birbirlerini su atarak eğlendiler.

Milliyet'in haberine göre; Her seferinde de birbirlerine sarılan ünlü çiftin, romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

BİKİNİSİ ÇÖZÜLDÜ

Deniz içinde şakalaşırken bikinisini ipini çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti.

Bikinin ipini bağlayan Duygu, kendisinden dört yaş büyük oyuncu sevgilisini öpmeye doyamadı.

Sarmaş dolaş öpüşen Burçin Terzioğlu- Umut Duygu çifti, daha sonra denizden çıkıp; localarına gitti.

PAYLAŞIMLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Burçin Terzioğlu ve spor eğitmeni Umut Duygu'nun ilişkileri, geçtiğimiz yıl birlikte çıktıkları Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi Umut Duygu ile şakalaşırken bikinisinin ipleri çözüldü! Denizde aşka geldi
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