Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu sevgilisi Umut Duygu ile şakalaşırken bikinisinin ipleri çözüldü! Denizde aşka geldi

Bir süredir aşk yaşayan Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, tatil için Çeşme'ye gitti. Ünlü çift, önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı.

DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ

Baş Başa denize giren 41 yaşındaki Terzioğlu ile 37 yaşındaki Duygu birbirlerini su atarak eğlendiler.