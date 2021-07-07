Son dakika magazin haberleri: Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi!

Son dakika magazin haberleri... Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın ilişkileri mutlu sonla bitti. Ünlü çift, düğünden hemen önce dün kına töreni düzenledi.
BUGÜN EVLENDİLER
Dün düzenlenen kına töreninin ardından İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bugün evlendi.
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi | Video
DAVETLİLER PANDEMİ NEDENİYLE KISITLI TUTULDU
Düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçen çift, kına gecesini de dün evin bahçesinde gerçekleştirdi. Genç çift, pandemi koşulları nedeniyle aşırı davetlinin olmayacağı törende mutluluğa adım attı.
MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU
Ünlü çiftin çok mutlu olduğu gözlerinden okunuyordu.