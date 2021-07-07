Haberler Günaydın Haberleri Son dakika magazin haberleri: Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi!
Giriş Tarihi: 7.7.2021 22:53 Son Güncelleme: 7.7.2021 23:03

Son dakika magazin haberleri: Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi!

Son dakika magazin haberleri: Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi!

Son dakika magazin haberleri... ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinde ‘Faysal’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, bugün 10 aydır nişanlı olduğu Hande Ünal ile bu akşam dünyaevine girdi. Manisa'da düzenlenen törenle çift, mutluluklarını taçlandırdı. İşte ünlü çiftin düğününden kareler...

Son dakika magazin haberleri... Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın ilişkileri mutlu sonla bitti. Ünlü çift, düğünden hemen önce dün kına töreni düzenledi.

BUGÜN EVLENDİLER

Dün düzenlenen kına töreninin ardından İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bugün evlendi.

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi | Video

DAVETLİLER PANDEMİ NEDENİYLE KISITLI TUTULDU

Düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçen çift, kına gecesini de dün evin bahçesinde gerçekleştirdi. Genç çift, pandemi koşulları nedeniyle aşırı davetlinin olmayacağı törende mutluluğa adım attı.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Ünlü çiftin çok mutlu olduğu gözlerinden okunuyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika magazin haberleri: Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal bu akşam Manisa’da evlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA