Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 7 Temmuz 2021 Çarşamba Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Temmuz 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GELECEĞİNİZDEN HABER VAR..." başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Fikirlerine saygı duyduğun kişilerle kuracağın bağlantı ile kendini güvence altına almak isteyeceksin. Akşam saatlerinde yapacağın alışverişte aldıkların sonradan içine sinmeyebilir.
Boğa: Gün içerisinde alacağın haberle birlikte çarçabuk hazırlanıp yollara düşmen gerekebilir. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, yeni bir aşka yelken açmaya hazır olmalısın.
İkizler: Kendi işini yapıyorsan, gün içerisinde yapılacak toplantılarda etkileyici konuşmalarınla dikkat çekeceksin. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, evliliğe yönelik adımların olabilir.
Yengeç: Olgun tavırların ve üslubun sayesinde yeni girdiğin işte parlaman çok mümkün. Yeteneklerini konuşturacağın gibi çalışma arkadaşlarınla uyumun takdir toplayabilir.
Aslan: Arkadaşlarınla yapacağın ortak çalışma bugün her şeyi ortaya çıkarabilir. İlişkisi olan ya da evli bir Aslan burcuysan, geçmiş sorunlar yeniden ilişkinizde mesele haline gelebilir.
Başak: Fikirlerine güvendiğin bir arkadaşın ile yapacağın konuşma bir süredir aklını karıştıran konuları ortadan kaldırabilir. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, sevgilinin durgun hallerine olmadık anlamlar yükleyebilirsin.
Terazi: İnsanları anlamakta güçlük çekeceğin bir gündesin. Evli ve çocukları olan bir Terazi burcuysan, ailecek evde küçük etkinlikler düzenleyebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Akrep: Destek konuşmaları ve teklifler bugün yüzünü güldürebilir. Uzun zamandır parasal sorunları olan bir Akrep burcuysan, bugün güzel haberler alabilirsin.
Yay: Günlük iletişim kurduğun her kim varsa bugün ani çıkışlarına anlam veremeyebilirsin. Akşam saatlerinde eğitim ya da seminer tarzında bir etkinlikte yer alabilirsin.
Oğlak: Motivasyon kazanmak için biraz dinlenmeyi tercih edebilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir Oğlak burcuysan, bazı konularda eşine haksızlık ettiğini, kalbini kırdığını fark edeceksin.
Kova: Yardımcı ve yönlendirici tarafın dikkatleri üzerine çekiyor. İlişkisi olmayan bir Kova burcuysan, yakın zamanda tanıştığın kişinin aşk itirafı seni epey şaşırtacak.
Balık: Bir süredir beklendiğin haberin bugün gelmesi keyfine keyif katacak. İlişkisi olan ya da evli bir Balık burcuysan, değer verdiğin kişiyle hayatınızda değişiklik yaparak, radikal kararlar alabilirsiniz.
GELECEĞİNİZDEN HABER VAR...
Hayatın önümüze sunduğu şartlar içerisinde, debelenip dururken ikinci bir seçeneği asla düşünemiyoruz. Karbon ayak izimizi hesaplayacak olsak, belli bir çemberin içerisinde döndüğümüzü en iyi oradan anlarız aslında. Elbette ki kendimiz için bir şeylerin farklı olmasını diliyoruz. Ama en çok acıyı da bu noktada çekiyoruz. İsteklerimizin gerçeklerle sürekli mücadele etmesini diliyor, bazen de bu mücadelenin canlı tanığı oluyoruz. Sonunda, cam kırıklıkları gibi batan hayaller ellerimizi acıtıyor. Ve bir tane daha ekleniyor yaralarımıza… Sonsuz bir dünyanın içinde küçük bir alanda geziyoruz. Buradan da ne kadar kısıtlı olduğumuzu yorumlayabiliriz. Her yere gidebileceğimiz dijital dünyada hiçbir yere gitmiyoruz.
Değiştirmek istedikçe daha çok düşüyoruz. Gerçeklerse ayağımıza takılıyor.
Nerede Yanlış Yapıyoruz?
İşaret parmağınızı kendinize çevirdiğinizde, cevabı bulacaksınız. Evet, cevap bu kadar basit. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Üstelik bunu da yapabilecek güce sahipken. Aynayı biri tutmadan, ruhunuza hiç bakabildiniz mi? Artık, sahip olduklarınızı görmek için beklemeyin. Karşılaştığınız küçücük olayların, sizi farklı kılan özelliklerinizi harap etmesine artık izin vermeyin. Sizi siz yapan biri var içinizde. Her şeyi sizinle beraber yaşıyor. Her bir darbede değişiyor, büyüyor. Ve sizin görebildiğinizden daha fazlasını görüyor.
Merak, Şaşkınlık ve Huzursuzluk
Beynimizdeki belirli kalıpların dışarısına çıkamıyoruz bir türlü. Tanıştığımız insanları, o kalıplara göre bir odaya hapsediyoruz. Peki, bu kategorilerin dışında biriyle tanışınca ne oluyor? Merak, şaşkınlık, huzursuzluk… Nasıl olur da onu odalarımızdan birine hapsedemeyiz diye soruyoruz kendimize. Kısa süren belirsizlik sonucunda, biraz araştırıp ona da bir oda buluveriyoruz ya da yeni bir oda açıyoruz…
Benliğimiz Her Şeyin Farkında
İnsanoğlu istemekten asla çekinmez, her zaman bir beklenti içerisindedir. İşler beklediği gibi sonuçlanmadığında ya da dış etkenlere olaya dahil olduğunda ortaya çıkan olumsuz durumu ise hayal kırıklığı diye adlandırır. Hâlbuki ilk adımı atan kendisinden başkası değil. Öyleymiş gibi düşünen biziz! Kim demiş hayal kırıklığı diye? Bu sadece bir savunma mekanizmasının kendimize acıma duygusunun ilk adımı, hepsi bu… Hayal kırıklığını başkalarına yüklemeden önce tekrar düşünün… Benliğimiz aslında her şeyin farkında…
Bırakın zorluklar girsin hayatınıza. Bırakın sizi değiştirsin; acıyla öğrenin bazı şeyleri. Acının adı tecrübedir. Bu anlar aslında hayatta benliğinizin çıktığı nadir anlar...
"Geleceğinizde yolculuk var. Her yolculuk bir yerden başka bir yere gitmek değildir, bazıları iç yolculuk olacaktır."