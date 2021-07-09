İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe hayranlarıyla Harbiye Açıkhava'da buluştu

"ÖZLEMİŞİZ"

Konserde konuşan Yıldız Tilbe, "Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde, korona boyunca bir koydu kaldım böyle. Şuralarım falan vallahi, özlemişiz ya birbirimizi. Özletene şükürler olsun" diye konuştu.