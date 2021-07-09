İstanbul'da pandemi sonrası ilk konser! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe hayranlarıyla Harbiye Açıkhava'da buluştu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ülke çapında bir dizi önlemler alınmıştı. Aşılanma sonrası vaka sayılarının da düşmesiyle birlikte kısıtlamalar kaldırıldı.
BİNLERCE HAYRANIYLA BULUŞTU
Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte uzun bir aradan sonra İstanbul'da bugün ilk konser verildi. Şişli'deki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Yıldız Tilbe binlerce hayranıyla buluştu.
"ÖZLEMİŞİZ"
Konserde konuşan Yıldız Tilbe, "Ama benim hiçbir yerim tutmuyor. Otur otur evde, korona boyunca bir koydu kaldım böyle. Şuralarım falan vallahi, özlemişiz ya birbirimizi. Özletene şükürler olsun" diye konuştu.
BİNLERCE KİŞİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ
Binlerce kişi konser alanını doldurarak müziğe eşlik etti.