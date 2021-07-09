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Giriş Tarihi: 9.7.2021 09:34 Son Güncelleme: 9.7.2021 09:35

Selin Şekerci ile İbrahim Selim'den ilk fotoğraf geldi! Tatile çıkan taze aşıkların ilk paylaşımı takipçilerini güldürdü

Selin Şekerci ile İbrahim Selim'den ilk fotoğraf geldi! Tatile çıkan taze aşıkların ilk paylaşımı takipçilerini güldürdü

32 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Şekerci, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da son dönemde gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına katılan Şekerci, ünlü sunucuya gönlünü kaptırmıştı. Aşk iddialarını doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" demişti. Taze çift Selin Şekerci ile İbrahim Selim, şimdilerde birlikte tatil yapıyor. Aşklarını ilan ettiğinden beri rahat davranan ikiliden ilk kare de geldi. Birlikte ilk paylaşımını yapan çift, herkesi güldürdü...

Ünlü oyuncular Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in aşkı son günlerin en ilgi çeken olaylarından biri oldu. Bir yandan oyunculuk yapan bir yandan da YouTube'da bir talk show sunan İbrahim Selim, kısa bir süre önce programında "Yeşilçam" dizisiyle gündemde olan Selin Şekerci'yi de ağırladı.

Sonradan anlaşıldı ki, programın en samimi ve eğlenceli bölümlerinden biri olan bu bölüm, yeni bir aşka vesile oldu. Çekimler sırasında kaynaşan ve görüşmeye başlayan ikili, kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.

Sadece yakın arkadaşlarına söyleseler de, haberin yayılması uzun sürmedi. Birkaç gün önce Selin Şekerci'nin doğruladığı ilişki, ikilinin birlikte tatile çıkmasıyla belgelenmiş oldu. Dün gece de ilk çift paylaşımı geldi.

GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Esprili kişilikleriyle bilinen ikili, programda kaynaşmalarına atıf yaparak bir "İbrahim Selim ile Bu Gece" esprisi yaptı.

"Hanımlar, beyler... 'Selin Selim ile Bu Gece'nin konuğu İbrahim Şekerci" diyen çift, "Nasıl şaka?" diye sorarak takipçilerini çok güldürdü.

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Selin Şekerci ile İbrahim Selim'den ilk fotoğraf geldi! Tatile çıkan taze aşıkların ilk paylaşımı takipçilerini güldürdü
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