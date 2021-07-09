Selin Şekerci ile İbrahim Selim'den ilk fotoğraf geldi! Tatile çıkan taze aşıkların ilk paylaşımı takipçilerini güldürdü

Ünlü oyuncular Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in aşkı son günlerin en ilgi çeken olaylarından biri oldu. Bir yandan oyunculuk yapan bir yandan da YouTube'da bir talk show sunan İbrahim Selim, kısa bir süre önce programında "Yeşilçam" dizisiyle gündemde olan Selin Şekerci'yi de ağırladı.