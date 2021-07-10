Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 10 Temmuz 2021 Cumartesi

KARAR ANINDA BURÇLARIN TAVRI

Karar vermek… Kimi zaman zor kimi zamansa kolay. Sonuçta herkes her sorumluluğun altına giremez, karara varamaz. Varsa bile emin olur mu bilinmez. İşte bu yazıda da burçların karar anındaki tavırlarını kaleme aldım. Gelin beraber bakalım.

Koç: Karar vermek onlar için asla zor olmaz. Anlık kararların insanıdırlar. Ama her zaman doğru olanı mı seçerler, işte orası muamma… Acele etmeleri, olaylara yüzeysel yaklaşmalarına neden olur, derine inemezler.

Boğa: Düşüncelerde boğulan bir burç… Sabit burçlar kategorisinde olan Boğaların, fikirleri de genellikle sabittir. Değişimden hoşlanmaz, değişime direnirler. Yol ayrımlarında ise oldukça zorlanırlar.

İkizler: Rutinden nefret eden hareketli İkizler burcu insanı, değişimi adeta kucaklar. Yol ayrımında kapıyı çalmak yerine, direkt anahtarı eline alır. Ona yeter ki seçenek sunun, "bak bu da var" deyin.

Yengeç: Kaygıları onları yol ayrımlarına sürükler. Yaptıkları seçimler ise onları asla tatmin etmez. Akılları hep vazgeçtiklerinde olur. Geçiş süreçleri hep sancılıdır. İstediği yerine gelsin diye duygu sömürüsü yaptığı da görülür.

Aslan: Eğlenceli, hareketli, kafasında çok fazla soru işareti barındırmayan Aslan burçları genellikle yol ayrımlarından kaçma yolunu seçer. Karar anlarında, önünde hiçbir seçenek yokmuş gibi davranır. Rutinini bozmaz.