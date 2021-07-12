Aygün Aydın'dan, Hakan Sabancı'ya sert sözler: Seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim

HAKAN SABANCI'YA SERT SÖZLER!

Bugün Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya yönelik sert ifadelerde bulundu.

"SENİ YERLE BİR ETMEDEN DÜNYADAN GÖÇÜP GİTMEYECEĞİM"

Aygün yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

"HERKES ÖĞRENİNCE Mİ RAHATSIZ OLDUN?"

Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun?" dedi.

"TÜM PİSLİKLERİNİ CÜMLE ALEME BİLDİRİNCE Mİ HAPSİ UYGUN GÖRDÜN"

Aygün Aydın açıklamasının devamında, "Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan... Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" ifadelerine yer verdi.