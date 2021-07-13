Masumlar Apartmanı dizisindeki başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah bilindiği üzere diziden ölerek ayrılmış ve izleyenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Sevilen oyuncu ayrılık nedenini verdiği bir röportajda açıkladı. "Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah neden diziden çıktı?" soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini alırken konuyla ilgili açıklama ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın o açıklaması…
MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?
İnci çocuğunu Han'dan uzak büyütme kararı alırken, Han gerçeği öğrenir ve onu bu karardan döndürmeye çalışır. İnci Han'ın yanından ayrılıp arabaya bindiği sırada kaza geçirir ve Han onu bulur. Han'ın kollarında son nefesini verir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!
TRT 1'in iddialı dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın projeden ayrılık kararı izleyiciler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Çok yorulduğu gerekçesiyle diziden ayrıldığı söylenen Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan ve hakarete varan yorumlara hiç sesini çıkarmamayı tercih etmişti. Abdullah bu ayrılık sonrası ilk açıklamasını gazeteci Ayşe Arman'a yaptı.
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci karakteriyle herkesin kalbinde özel bir yer edinen Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılmaya karar verdiğinde izleyiciler tarafından çok ağır yorumlara maruz kalmıştı. Projeyi yarı yolda bırakmakla suçlanan Abdullah'a beddua eden bile olmuştu.
Bu süreçte sessizliğini hep koruyan Abdullah nihayet Ayşe Arman'la yaptığı röportajda neler hissettiğini açıkladı. Meselenin bu kadar büyütülmesinin sebebini bir türlü anlayamadığını söyleyen Abdullah, "Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı!" dedi.
Masumlar Apartmanı'ndan bir rolde çok uzun süre, sürekli aynı yerde kalmak istemediği için ayrıldığını belirten Abdullah, "İnci için orada yol bitmişti. Hikayenin İnci'yle ilgili olan kısmı sona ermişti" dedi.
Projeye başlamadan önce bu konunun konuşulduğunu, dolayısıyla emrivaki bir durumun bulunmadığına dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah, maruz kaldığı hakaret ve beddualar için de şunları söyledi:
"Herkes fikrini söylemekte özgür. Fakat en nihayetinde bu benim hayatım, benim kariyerim ve benim tercihlerim."