Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci karakteriyle herkesin kalbinde özel bir yer edinen Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılmaya karar verdiğinde izleyiciler tarafından çok ağır yorumlara maruz kalmıştı. Projeyi yarı yolda bırakmakla suçlanan Abdullah'a beddua eden bile olmuştu.

Bu süreçte sessizliğini hep koruyan Abdullah nihayet Ayşe Arman'la yaptığı röportajda neler hissettiğini açıkladı. Meselenin bu kadar büyütülmesinin sebebini bir türlü anlayamadığını söyleyen Abdullah, "Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı!" dedi.