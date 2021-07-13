Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı. Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.