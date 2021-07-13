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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:51 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:52

Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural ile kavga iddialarını doğruladı! Seçkin Piriler'den oğluna uyarı geldi!

Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural ile kavga iddialarını doğruladı! Seçkin Piriler'den oğluna uyarı geldi!

Ünlü manken ve oyuncu Seçkin Piriler, şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Piriler, Kaan Tangöze'den olan çocukları Hakan ve Volkan ile önceki akşam Gündoğan'da objektiflere yansıdı. Seçkin Piriler'e, Tangöze'nin yeni eşi Kıvılcım Ural'ın minik Hakan'a bağırıp küfürler ettiği iddiaları soruldu. Konuyla ilgili olarak Piriler, "Oğlum bu konu yüzünden çok üzüldü" derken araya Hakan Tangöze girdi. İddialar hakkında konuşan Hakan Tangözde, "Kavga doğru" diye ekledi.

Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan ve Volkan ile önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Hakan'ın Kaan Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural'la kavga ettiği haberleri basına yansıyan Piriler, konu hakkında konuşmak istemedi.

Araya giren Hakan Tangöze ise "Evet, kavga doğru" dedi. Ancak Tangöze, annesinin uyarısının ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

ŞOKE EDEN İDDİA!

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda'yla Bodrum'da tatil yapıyor. Gündoğan'daki Denizaltı Beach'te görüntülenen ünlü çifte Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden olan çocukları Hakan ve Volkan da eşlik etti.

Akşam saatlerinde plajda sesler yükseldi. Kıvılcım Ural'ın, Kaan Tangöze'nin büyük oğlu Hakan'la tartışma yaşadığı, ona "O..... çocuğu" diye bağırdığı, Hakan'ın ise "Anneme o.... diyemezsin" dediği iddia edildi.

Tartışma sonrası Piriler'in çocuklarının ağladığı da öğrenildi.

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Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze, Kıvılcım Ural ile kavga iddialarını doğruladı! Seçkin Piriler'den oğluna uyarı geldi!
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