Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! 13 Temmuz 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Temmuz 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Temmuz 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK GEZEGENİ, MÜCADELE GEZEGENİ İLE AYNI İPTE" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İhtiyaçlarının farkında olarak hareket ediyorsun. Son günlerde artan iş tempon, yorgunluğunun artmasına sebep olabilir.
Boğa: Beklenmedik durumlar karşısında soğukkanlılığını korumayı başarıyorsun. Kendi işini kurmak isteyen bir Boğa burcuysan, bankalar ile olan görüşmelerin yoğunlaşabilir.
İkizler: Yeni bir işe başlamış İkizler burcuysan, alışma süren beklediğinden uzun sürebilir. Duygusal süreçten geçtiğin bugünlerde, geçmiş konular karşına gelebilir.
Yengeç: Çalışmayan bir Yengeç burcuysan, yeni tanışacağın kişiler aracılığıyla yeni fırsatlar karşına gelebilir. Beklemediğin gelişmeler gün içerisinde karşına gelebilir.
Aslan: Bugün üzerindeki yorgunluğu hissedeceğin bir gündesin. Her ne kadar düşüncelerini dile getirmekten çekinmesen de bu durum çevrenden tepki almana neden olabilir.
Başak: Ani değişimler gün içerisindeki davranışlarını etkileyebilir. Evli bir Başak burcuysan, eşinle birlikte katılacağın bir davet olabilir.
Terazi: Bir süredir cesaret edemediğin konularla ilgilenmek isteyeceksin. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağının başına buyruk davranışları yol ayrımına neden olabilir.
Akrep: Gün içerisinde beklemediğin bir telefon günün bütün seyrini değiştirebilir. Evli bir Akrep burcuysan, eşinle baş başa romantik bir gece geçirmek isteyeceksin.
Yay: Ani değişen gündem, seni hazırlıksız yakalayabilir. Akşam saatleri için yaptığın planlar, davetsiz bir misafir ile değişim gösterebilir.
Oğlak: Kariyerinde yeni fırsatlarla karşılaşacağın bir gündesin. Yalnız bir Oğlak burcuysan, arkadaşlarınla birlikte katılacağın bir davet, duygusal hayatının hareketlenmesine sebep olabilir.
Kova: Evinle ilgili tadilat işleri bugün gündeme gelebilir. Çocukları olan bir Kova burcuysan, çocuklarının okul durumu ile ilgili yeni gelişmeler olabilir.
Balık: Hakkında yapılan olumsuz eleştirilere kulak asmıyorsun. Gün içerisinde karşılaştığın sorunlarla yüzleşmekten çekinmeyeceksin.
AŞK GEZEGENİ, MÜCADELE GEZEGENİ İLE AYNI İPTE
Bugün aşk gezegeni ve mücadelenin gezegeni Aslan burcunda kavuşacak. Bu kavuşum sıradan bir gökyüzü olayı olmamasıyla birlikte, herkesin bir kırılma noktası olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Gelin bu iki gezegenin gökyüzündeki randevularının etkilerine beraber bakalım.
Her Terslik Olumsuz Yorumlanmayacak
İlişkilerin inişli-çıkışlı yapısını bütün detaylarıyla ortaya koyacak olan Venüs'ün cüretkar hali, Mars'ın asi yapısıyla bir araya gelecek. Birbirinden sözünü esirgemeyen ve her an her tartışamaya tutuşabilecek çiftleri daha çok göreceğiz. Bunların hepsi bir yana daha önce yaşanan sorunları bir şekilde çözebilmek, aşktaki krizli durumları bile pes etmeden geride bırakabilme gücü verecek. Sonuçta işin içinde Mars'ında olduğunu unutmayın. İşin özü şu ki 17 Temmuz'dan itibaren ilişkilerdeki fırtınalı hava etkisini olumlu açıdan da hissettirmeyi bilecek.
İlişkisine Yeni Başlayanların Dikkatine!
Evliler; Bu Kavuşum Sizi Unutur Sanmayın!
Mars, Venüs'e; Ben Kötüyüm De Sen İyi Misin? Diye Soracak
Düşünün ki bir yanda tutkunun temsilcisi bir yanda da mücadelenin en gediklisi var. Bu ikiliden etkilenmemek mümkün değil. Durum böyle olunca hayatın her anında hislerimizi en uç noktalarda yaşamak da şaşırtıcı olmayacak. Neredeyse Temmuz ayını yarılamışken böyle iddialı bir kavuşum yaşamak içsel dönüşümün, değişimin ve devinimin habercisi değil de nedir? Kalplerin; "ben neredeyim, nereye gidiyorum, neyi seviyorum?" dediği günler bugünden itibaren başlıyor.