Balıkla yapılan 84 özel tarif verdi

Şef Mehmet Yalçınkaya
, 'Balığın iade-i itibarı' motto'suyla hazırladığı ve 35 yıllık kariyerinin birikimi ile oluşturduğu 84 çok özel tarif içeren ilk kitabı 'Denizden' ile ülkemizin deniz ürünlerini dünyaya tanıtacak. Yalçınkaya'nın özel tarifleri fotoğraflar eşliğinde sergilediği ilk kitabı; deniz mahsullerinin hikayesi, pişirilme teknikleri, eşsiz lezzetlere dönüştürülme aşamaları ve sunumunu en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor. Tam 84 tarifin yer aldığı 'Denizden', bizi yemeğin temelinde yatan denge ile de tanıştırıyor.