İrem Helvacıoğlu işin aslını aylar sonra ilk kez açıkladı! İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz birbirlerini tek kalemde silmişlerdi...

Bir dönem ekrana gelen ve hedeflenen reytingi alamadığı için erken final yapan "Seni Çok Bekledim" dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun, o dönem bir gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.
Özcan Deniz, partneri İrem Helvacıoğlu'nu tek kalemde silmiş, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları kareleri kaldırmıştı.
İrem Helvacıoğlu'ndan da hamle gecikmemiş, kendisini silen eski dostuyla fotoğraflarını kaldırmıştı. Hatta Helvacıoğlu bununla da kalmamış, Özcan Deniz'i takipten de çıkarmıştı.
Deniz ile Helvacıoğlu'nun restleşmesi, "İkili arasında tartışma mı yaşandı?" sorusunu akıllara getirmişti.
Aradan aylar geçtikten sonra İrem Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.
Güzel oyuncu şunları dile getirdi: "Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim. Şöyle oldu, o fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için ben de fotoğrafları sildim.