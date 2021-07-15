‘15/07 Şafak Vakti’ filminin yıldızı Aslıhan Karalar: Sette o geceyi tekrar yaşadık bugünleri gördüğümüz için şükrettik!

MİLLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLATTIK

Bu filmde yer almak sizin için ne ifade ediyor?

Türk milleti için dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016 gecesini anlatan bu filmde rol almak benim için anlatılamayacak kadar kıymetli. Çok değerli yapımcı, yönetmen ve oyuncularla çalıştım. Bu duyguları yeni nesillere aktarabilmek çok kıymetli. '15/07 Şafak Vakti', Türklerin manevi ve fiziksel kuvvetini, mücadele ruhunu çok güzel anlatıyor.