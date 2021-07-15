‘15/07 Şafak Vakti’ filminin yıldızı Aslıhan Karalar: Sette o geceyi tekrar yaşadık bugünleri gördüğümüz için şükrettik!

15 Temmuz'da milletimizin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminde rol alan Aslıhan Karalar, "Hem ağladım, hem oynadım" diyerek ekledi: "O gece milletimizin refahı için mücadele edenlerin yaşadıklarını sette tekrar yaşadık, bugünleri gördüğümüz için şükrettik. Bu topraklar, bu vatan bizim, asla bölünemez"
FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi, bugün vizyona giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde 'Elif'i canlandıran Aslıhan Karalar ile hem '15/07 Şafak Vakti' filmini, hem de o geceyi konuştuk...
Filmde canlandırdığınız 'Elif'ten bahseder misiniz?
'Elif' aile değerlerine önem veren, çalışkan, dışa dönük, başarılı bir avukat. 'Cevdet'in kızı, 'Yusuf'un ablasıdır. Annesinin kaybının ardından hızla büyümek zorunda olan çocuk rolünü doğru bir şekilde üstlenmiştir.
Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?
Öncelikle 15 Temmuz 2016 akşamını bizzat yaşayan birisi olarak Türk milletinin verdiği mücadeleye zaten tanık olmuştum. Role hazırlık sürecim o nedenle çok zor olmadı. O gece milletimizin refahı için mücadele verenlerin yaşadıklarını sette tekrar yaşadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. Onlar olmasaydı bizler bugün milletçe bu refahta olamazdık. Hepsini hürmetle anıyorum.
BİR KURTULUŞ HİKAYESİ
Film, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanıyor. Çekimlerde en etkilendiğiniz sahne hangisi oldu?
En etkilendiğim sahne 'Sultan'ın vurulduktan sonra hastaneye yetiştirilme sürecindeki sahneydi. Zamanla yarıştığımız o an... O akşam belki birçok kişi aynı yarışı yaşamıştı. Türk halkı nesillerden beri savaşmış bir millet ve 15 Temmuz akşamı verilen mücadele bir kurtuluş hikayesidir. Filmin oyuncuları olarak Allah'a bizlere bugünleri gösterdiği için şükrettik.
MİLLETİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLATTIK
Bu filmde yer almak sizin için ne ifade ediyor?
Türk milleti için dönüm noktası olan 15 Temmuz 2016 gecesini anlatan bu filmde rol almak benim için anlatılamayacak kadar kıymetli. Çok değerli yapımcı, yönetmen ve oyuncularla çalıştım. Bu duyguları yeni nesillere aktarabilmek çok kıymetli. '15/07 Şafak Vakti', Türklerin manevi ve fiziksel kuvvetini, mücadele ruhunu çok güzel anlatıyor.
15 TEMMUZ'DA ANKARA'DAYDIM KORKUNÇ UÇAK SESLERİ HÂLÂ KULAĞIMDA
Siz darbe girişiminin yaşandığı gece neredeydiniz, neler yaşadınız?
Ankara'daydım, hâlâ uçakların korkutucu alçaktan uçuş sesleri kulağımda... Bu filmdeki sahneler olayların esas boyutunu bizzat yaşamamı sağladı. Hem oynadım, hem de ağladım. Milliyetçi bir ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Filmdeki sahneleri de yaşayarak oynadım. Şehitlerimize ve gazilerimize, o akşam özgürlüğümüz için mücadele veren herkese şükrettim. Bu topraklar, bu vatan bizim asla bölünemez, bu gençlik hainlere geçit vermez. Türk halkının gücünün gerçekten her şeyden üstün olduğuna gönülden inanıyorum.