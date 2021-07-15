Murat Boz'dan flaş Tuba Büyüküstün açıklaması! Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı konuşulan Murat Boz işin aslını ilk kez anlattı!

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, Another Self'te rol almaya başladı. Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan şarkıcı Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edildi.
Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Dijital platformda yayınlanacak olan Another Self'te yer alacak ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı. Taraflardan şimdilik bu iddialara yanıt gelmedi.
Geçtiğimiz hafta Murat Boz'un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım" dedi.
Öte yandan tv100'ün haberine göre; Murat Boz spor çıkışı görüntülendi. Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" dedi.