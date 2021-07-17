Haberler Günaydın Haberleri Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Şahin'e terapi şartı!
Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:03 Son Güncelleme: 17.7.2021 12:04

Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Şahin'e terapi şartı!

Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Şahin'e terapi şartı!

Başrollerini; İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk ve Eyüp Mert İlkıs gibi isimlerin paylaştığı "Baş Belası" dizisi atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. 18 temmuz pazar günü ekrana gelecek olan Baş Belası'nın yeni bölüm detayları merak ediliyor. İşte Baş Belası'nın 5. bölümünde yaşanacaklar...

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider.

İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.

Birol'un kılık değiştirmiş haline aşık olduğunu düşünen Nazlı, boşanmak için direttiği şartlardan vazgeçer. Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Şahin'e terapi şartı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA